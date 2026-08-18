Nizek vodostaj Mure razkril nevarno najdbo, v strugi našli tri topovske granate

V Vratji vasi se je ponovil prizor, ki so mu bili domačini priča že prejšnji teden. Zaradi nizkega vodostaja reke Mure so se v strugi ponovno pojavila neeksplodirana ubojna sredstva, ki predstavljajo resno nevarnost za ljudi. Nevarno najdbo je med sprehodom opazil domačin, ki je o tem nemudoma obvestil pristojne službe. Hitro posredovanje policije in strokovnjakov za odstranjevanje neeksplodiranih ubojnih sredstev je poskrbelo, da je bilo območje varno, nevarni ostanki vojne pa odstranjeni brez ogrožanja prebivalcev.

Kot so sporočili s Policijske uprave Murska Sobota, so policisti Policijske postaje Gornja Radgona takoj po prejetem obvestilu odšli na kraj dogodka in območje zavarovali. Njihova naloga je bila preprečiti dostop mimoidočim ter zagotoviti varne razmere za delo strokovnjakov. Na kraj so nato prispeli uslužbenci Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje iz Državne enote za varstvo pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi (DEvNUS).

Tri topovske granate odpeljali na varno

Strokovnjaki DEvNUS so v strugi Mure našli in ustrezno zavarovali tri topovske granate. Po opravljenem pregledu so jih varno odstranili in odpeljali na uničenje oziroma v nadaljnjo obravnavo, s čimer je bila nevarnost za okolico odpravljena. Takšne najdbe ob Muri niso redkost, zlasti v obdobjih dolgotrajne suše, ko nizek vodostaj razkrije predmete, ki so bili desetletja skriti pod rečnim nanosom.

Ob najdbi neeksplodiranih sredstev velja eno pravilo: ne dotikajte se jih

Policija in Uprava za zaščito in reševanje ob podobnih primerih znova opozarjata, da se neeksplodiranih ubojnih sredstev nikoli ne sme dotikati ali jih premikati. Ob najdbi je treba kraj zapustiti, ga po možnosti označiti in o njem takoj obvestiti številko 112 ali najbližjo policijsko postajo.