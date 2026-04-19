Noč pod Triglavom ni bila mirna, plezalca sta obtičala (FOTO)

V soboto, 18. aprila 2026, nekaj minut pred 22. uro je bil OKC PU Kranj obveščen o dveh tujih plezalcih, ki sta se zaplezala na območju Triglava.

»Po do zdaj znanih podatkih sta 30-letni plezalec in 29-letna plezalka, oba državljana Avstrije v soboto, okoli 5. ure iz Vrat odšla v smeri Severne stene Triglava, kjer sta pot nadaljevala s plezanjem Slovenske smeri. Proti koncu Slovenske grape sta zgrešila Prevčev izstop in pot nadaljevala preko Frelihovih polic, kjer sta obtičala na neprehodnem terenu, od koder sta poklicala pomoč. V reševanje so odšli gorski reševalci GRS Mojstrana, ki so ju z vrvno tehniko dvignili iz stene, v današnjih jutranjih urah pa jih je s kraja prepeljala v dolino ekipa za reševanje v gorah GRZS z Brnika s helikopterjem Slovenske vojske. Alpinista sta bila primerno opremljena in nista bila telesno poškodovana,« sporočajo s PU Kranj.

Preventiva »Pred odhodom v visokogorje spremljajte vremensko napoved in obvestila pohodnikom. Vsak pohodnik naj bo na svoji načrtovani turi primerno opremljen in naj ravna odgovorno. Predlagamo tudi, naj si vsaj za težje ture v visokogorje pomagajo z licenciranimi planinskimi in gorskimi vodniki, ki jim bodo znali pomagati in pravilno svetovati,« opozarjajo na PU Kranj.

Policisti bodo dogodek ustrezno dokumentirali.