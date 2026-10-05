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INCIDENT

Nočna drama na Ajdovskem: moški napadel drugega in mu resno zagrozil, vmes posegli prisotni

Po incidentu je eden od udeležencev zaradi lažjih telesnih poškodb poiskal zdravniško pomoč v zdravstveni ustanovi.
Simbolična fotografija FOTO: Voranc Vogel
Simbolična fotografija FOTO: Voranc Vogel
M. U.
 5. 10. 2026 | 20:32
1:14
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Na Ajdovskem je v noči na nedeljo počilo med dvema moškima. Spor se je sprevrgel v fizični napad, eden od udeležencev pa naj bi drugemu tudi resno zagrozil z napadom na življenje oziroma telo.Po do zdaj zbranih podatkih sta bila v sporu udeležena dva moška. Eden od njiju je drugega fizično napadel in ga poškodoval, poleg tega pa mu je po navedbah policije resno zagrozil.

K sreči vmes posegli prisotni

Dogajanje bi se lahko še zaostrilo, vendar so vmes posegle druge prisotne osebe in moška spravile narazen.

Po incidentu je eden od udeležencev zaradi lažjih telesnih poškodb poiskal zdravniško pomoč v zdravstveni ustanovi. Policisti nadaljujejo zbiranje obvestil in preverjajo vse okoliščine suma kaznivega dejanja grožnje po drugem odstavku 135. člena kazenskega zakonika.

O dosedanjih ugotovitvah so obvestili tudi preiskovalno sodnico Okrožnega sodišča ter okrožno državno tožilko v Novi Gorici.

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