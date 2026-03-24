Nočna drama na Koroškem: to so prizori prometne nesreče (FOTO)

Na Ojstrici v občini Dravograd se je v četrtek ob 23.25 zgodila prometna nesreča, v kateri je osebno vozilo zapeljalo s cestišča in zagorelo. Na pomoč so prihiteli gasilci PGD Dravograd, ki so požar pogasili, nato pa skupaj s kolegi iz PGD Šentjanž pri Dravogradu poškodovano osebo prenesli po strmem pobočju do ceste.

Tam so jo v nadaljnjo oskrbo prevzeli reševalci NMP ZRCK Ravne na Koroškem. Poškodovano osebo so prepeljali v Splošno bolnišnico Slovenj Gradec.