Nočna drama na piščančji farmi na Goriškem: izbruhnil požar, število poginulih živali še ni znano

Sredi noči je zagorelo na piščančji farmi v Spodnji Branici. Na kraj so prihiteli gasilci, ki so požar pogasili in preprečili njegovo nadaljnje širjenje. Nastalo je za več tisoč evrov škode, koliko piščancev je poginilo, pa za zdaj še ni znano.

V noči na torek je tako na Goriškem izbruhnil požar. Ob 3.32 so policiste Operativno-komunikacijskega centra Policijske uprave Nova Gorica obvestili, da gori v prostorih piščančje farme v Spodnji Branici, na območju Mestne občine Nova Gorica. Na kraj so nemudoma odhiteli poklicni gasilci JZ GRD GE Nova Gorica in prostovoljni gasilci PGD Dornberk. Ogenj so uspešno pogasili, nato pa prezračili prostore, iz objekta odstranili slamo in ga temeljito pregledali s termovizijsko kamero.

Uničena oprema, škode za do 10.000 evrov

Po prvih ugotovitvah je požar povzročil za približno 8000 do 10.000 evrov materialne škode. Ogenj je poškodoval oziroma uničil predvsem opremo, ki jo na farmi uporabljajo za rejo piščancev. Med drugim so bile poškodovane grelne luči za piščance, dozirniki hrane in druga oprema.

Še posebej skrb vzbujajoče pa je, da število poginulih piščancev za zdaj ostaja neznano. Koliko živali je bilo v času požara v objektu in koliko jih je ogenj prizadel, policija še ni sporočila.

Kaj je povzročilo požar?

Vzrok požara za zdaj ostaja nepojasnjen. Okoliščine dogodka preiskujejo policisti Policijske postaje Nova Gorica, ki bodo o vseh ugotovitvah pisno obvestili Okrožno državno tožilstvo v Novi Gorici.