Nočna drama pri Postojni: mladenič pod vplivom alkohola ignoriral siren, skoraj zbil policista

V petek, 20. februarja 2026, so ob 21.05 so policisti dobili obvestilo, da je z bencinskega servisa v Postojni proti Pivki odpeljal voznik, ki je pod vplivom alkohola.

»Policisti so izsledili vozilo pri Prestranku in ga pričeli zaustavljati z modro lučjo in sireno, kar pa voznik ni upošteval in je vozil naprej. Nadalje je bežeče vozilo z ročno svetilko in nameščenim rdečim filtrom ustavljala druga patrulja, ki je stala ob vozišču. Bežeči voznik tudi tega znaka ni upošteval. Policisti so voznika prehiteli ter na zadnjem delu civilnega vozila policije prižgali modre utripajoče luči in zmanjšali hitrost. Bežeči voznik se je ustavil, ko sta se mu policista pričela približevati, pa je ponovno sunkovito speljal in zavil proti policistu, da je ta moral odskočiti. Policisti so naprej peljali za njim, voznik pa je nato spet ustavil in s potnikom izstopil iz vozila. Ukazov policistov nista upoštevala, zato so zanju uporabili prisilna sredstva. V postopku so ugotovili, da je vozil 20-letnik z okolice Postojne, ki pri sebi ni imel vozniškega dovoljenja, je pa voznik začetnik. Preizkus alkoholiziranosti mu je pokazal rezultat 0,46 mg/l. Zaradi suma storitve kaznivega dejanja Preprečitev uradnega dejanja bo podana kazenska ovadba, odrejen mu je bil tudi strokovni pregled,« sporočajo s PU Koper.

Po zaključenih postopkih bo podan obdolžilni predlog.