Nočna drama pri sedežu SDS: med posredovanjem poškodovana policistka

V soboto zvečer nas je bralec obvestil, da je na Trstenjakovi ulici v Ljubljani, kjer ima sedež tudi stranka SDS, opazil nenavadno in predvsem skrb vzbujajoče dogajanje. »Pri stranki SDS je veliko policije in reševalnih vozil,« je zapisal bralec Jan, ki ga je zanimalo, kaj se tam dogaja.

Vprašanja smo naslovili na Policijsko upravo Ljubljana, od koder nam je tiskovna predstavnica Špela Škoporc odgovorila, da lahko »v okviru varstva osebnih podatkov na policiji potrdijo, da so bili včeraj, okoli 20.30, obveščeni o kršitvi javnega reda in miru na območju Bežigrada«.

»V povezavi z dogodkom policisti vodijo postopke v povezavi z več prekrški zoper javni red in mir kot tudi postopke zaradi suma storitve kaznivega dejanja preprečitev uradnega dejanja uradni osebi, pri čemer je bila lažje poškodovana policistka, ter sumom storitve kaznivega dejanja poškodovanje tuje stvari,« je še navedla Špela Škoporc.

Policisti so v postopku enemu osumljencu odredili pridržanje in nadaljujejo z zbiranjem obvestil. O vseh ugotovitvah in okoliščinah dogodka bo obveščeno pristojno državno tožilstvo.