Nočna drama v Brežicah – ženska pristala v bolnišnici

V noči na 20. december so brežiški policisti prejeli alarmanten klic: v bolnišnici oskrbujejo poškodovano žensko. Policisti so se nemudoma odzvali, zbrali obvestila in ugotovili, da je žensko pretepel njen partner. Preiskava je razkrila, da 44-letni nasilnež že več let izvaja fizično in psihično nasilje nad partnerko. Žensko je žalil, poniževal in jo spravljal v podrejen položaj. Policisti so nasilnežu nemudoma izrekli ukrep prepovedi približevanja žrtvi. O ukrepu so obvestili pristojne institucije in preiskovalnega sodnika, ki bo odločal o morebitnem podaljšanju ukrepa. Zoper osumljenca bodo na pristojno tožilstvo podali kazensko ovadbo zaradi kaznivega dejanja nasilja v družini.
Brežiški policisti ob tem ponovno poudarjajo, da nasilje v družini ni nikoli sprejemljivo. Ukrepajo takoj, ko prepoznajo grožnjo, in zagotavljajo zaščito žrtvam.
Ta primer še enkrat dokazuje, da je hitra policijska intervencija ključna za zaščito žrtev. Brežiški policisti so ukrepali hitro in učinkovito ter preprečili nadaljnje nasilje. Žrtev je zdaj varna, zoper storilca pa poteka postopek, ki bo vključeval tudi kazensko ovadbo.