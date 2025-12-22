Nočna drama v Brežicah – ženska pristala v bolnišnici

V noči na 20. december so brežiški policisti prejeli alarmanten klic: v bolnišnici oskrbujejo poškodovano žensko. Policisti so se nemudoma odzvali, zbrali obvestila in ugotovili, da je žensko pretepel njen partner. Preiskava je razkrila, da 44-letni nasilnež že več let izvaja fizično in psihično nasilje nad partnerko. Žensko je žalil, poniževal in jo spravljal v podrejen položaj. Policisti so nasilnežu nemudoma izrekli ukrep prepovedi približevanja žrtvi. O ukrepu so obvestili pristojne institucije in preiskovalnega sodnika, ki bo odločal o morebitnem podaljšanju ukrepa. Zoper osumljenca bodo na pristojno tožilstvo podali kazensko ovadbo zaradi kaznivega dejanja nasilja v družini.

Policija opozarja: nasilje v družini ni sprejemljivo

Brežiški policisti ob tem ponovno poudarjajo, da nasilje v družini ni nikoli sprejemljivo. Ukrepajo takoj, ko prepoznajo grožnjo, in zagotavljajo zaščito žrtvam.

Takoj pokličite policijo na številko 113, če ste v nevarnosti.

Poiščite varno lokacijo ali začasni zavetišče, če čutite neposredno ogroženost.

Ne bojte se vključiti sorodnikov, prijateljev ali pristojnih institucij.

Zabeležite in shranite dokaze o nasilju (fotografije, sporočila, zdravniška poročila).

Uporabite pravne možnosti, kot so prepoved približevanja ali odredba za začasno zaščito.

Ta primer še enkrat dokazuje, da je hitra policijska intervencija ključna za zaščito žrtev. Brežiški policisti so ukrepali hitro in učinkovito ter preprečili nadaljnje nasilje. Žrtev je zdaj varna, zoper storilca pa poteka postopek, ki bo vključeval tudi kazensko ovadbo.