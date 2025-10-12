Nočna drama v središču Ljubljane, policija poziva k previdnosti

Ljubljanski policisti so v soboto obravnavali nov primer drzne tatvine v centru mesta, ko sta osumljenca oškodovancu ukradla telefon in denarnico. Osumljencema so odvzeli prostost, obvestila še zbirajo. Ob tem na Policijski upravi Ljubljana opozarjajo na razširjenost žeparstva, zlasti v večjih mestih, zato občane pozivajo k previdnosti.

O drzni tatvini na območju centra Ljubljane so bili policisti obveščeni v soboto ponoči. Kot so zapisali na ljubljanski policijski upravi, sta osumljenca s kraja zbežala, oškodovanec pa jim je podal njun podroben opis in policisti so ju v nadaljevanju izsledili ter jima odvzeli prostost.

Policija opozarja Ob tem na ljubljanski policijski upravi opozarjajo, da je žeparstvo razširjeno povsod po svetu, zlasti v večjih mestih. »Pogosto gre za organizirane skupine, izurjene za različne zvijače, s katerimi zamotijo žrtev. Njihov plen so predvsem gotovina, čeki, plačilne kartice in druge listine, redkeje pa nakit, ure ali preostale vredne stvari, ki jih ima žrtev pri sebi,« so zapisali v sporočilu za javnost. Žeparji izkoriščajo tudi gnečo in tesen stik z žrtvami. »Tipičen primer tatvine je, ko eden od žeparjev zamoti osebo, sostorilec pa ji ukrade denarnico. Pred njimi vas lahko varuje le nenehna pozornost in nekoliko nezaupanja do ljudi,« so dodali. Občanom svetujejo, da s sabo ne nosijo večjih količin gotovine. »Ne plačujte z gotovino in pazite na čeke in plačilne kartice. Pazite na osebno prtljago, nosite jo čim bolj ob telesu. Ročna torbica naj bo vedno zaprta in nikoli je ne puščajte brez nadzora,« izpostavljajo na policiji. Prav tako pozivajo, naj občani denarnico in dokumente nosijo čim bolj ob telesu, in ne v torbicah, še posebno ne v zunanjih žepih.

Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil o vseh okoliščinah kaznivega dejanja drzne tatvine, o vseh ugotovitvah bodo obvestili pristojno državno tožilstvo, so zapisali.