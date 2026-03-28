Nočna eksplozija bankomata je razdejala trgovino Mercator

Po tem, ko so neznanci pred dnevi z razstrelitvijo bankomata na trgovskem centru Jager v Turnišču, okoli četrte ure zjutraj prebudili mnoge domačine, se je v četrtek ponoči približno ob isti uri nekaj podobnega pripetilo v Svetem Juriju v Slovenskih goricah. Kot smo že dopoldan, 27. marca, prvi poročali, sta ponoči okoli 3.30 namreč v središču kraja, kjer je pred skoraj 34 leti bil ustreljen dobrotnik iz Negove, Ivan Kramberger, odjeknili dve močni eksploziji. Kot nam je sporočil očividec, ki se je zjutraj odpravil v trgovino, barabini so 'dodobra razdejali Mercatorjevo trgovino'. Sicer pa je dopoldan na mestu dogodka potekala kriminalistična preiskava in pozneje so nam posredovali nekaj več podatkov ...

»Danes zjutraj, ob 3.33 uri smo bili obveščeni o poškodovanem bančnem avtomatu v Jurovskem Dolu. Policisti in kriminalisti so opravili ogled kraja dejanja in ugotovili, da gre za poskus vloma v bankomat. Pri tem je nastala materialna škoda na trgovinskem objektu, kjer je bankomat nameščen, ter na samem bančnem avtomatu. Po prvi nestrokovni oceni znaša približno 20.000 evrov. Z intenzivnim zbiranjem obvestil in preiskavo kaznivega dejanja v cilju izsleditve storilcev nadaljujemo,« je sporočil Boštjan Velički, vodja službe direktorja PU Maribor.

FOTO: Jure Banfi

Po neuradnih, a zanesljivih zbranih podatkih sta v bankomat poskusila vlomiti dva neznana storilca, ki sta se na kraj pripeljala z osebnim avtomobilom znamke Fiat 500 z nameščenimi avstrijskimi registrskimi tablicami, ki je ostal na kraju dogodka. Za vozilo je bilo ugotovljeno, da je bilo včeraj, 26. 3. 2026 ukradeno na območju Avstrije. Zanimivo je, kako je povsem enak scenarij tega vloma – razstrelitve bankomata, kot je bilo v sredo, 18. marca, v Turnišču v Prekmurju. Dva storilca ukradla avto na mariborskem območju, razstrelila bankomat, pobegnila na Madžarsko in tam v gozdu pustila avto z ukradenimi tablicami, ki je vrnjen lastniku ...