Nočna grozljivka pri Kopru: domov prišel pijan in zadet, hčerka in mama končali v bolnišnici

V četrtek malo po polnoči so policisti v vasi na območju Kopra obravnavali nasilje v družini. Kot poroča koprska policijska uprava je moški prišel domov pod vplivom alkohola in droge, bil je agresiven do hčere in mame.

»Obe sta pobegnili iz hiše in se odpeljali. Lažje poškodovani sta odšli na pregled v SB Izola. Tudi kršitelj se je odpeljal z osebnim avtomobilom. Ob 14.50 nas je ponovno poklicala oškodovanka, ki je osumljenega opazila pri Grašišču z njenim vozilom. Policisti so ga po 16. uri izsledili pri Dekanih in zaustavili na izvozu Škofije,« so še sporočili policisti in dodali, da so vozniku odvzeli prostost, vsi postopki pa še potekajo.

Osumljenec je imel v vozilu tudi psa, ki ga je prevzela uslužbenka zavetišča za male živali. Policisti so 39-letnemu osumljencu izrekli prepoved približevanja, podana pa bo kazenska ovadba za nasilje v družini in kaznivo dejanje nasilništva.