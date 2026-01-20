  • Delo d.o.o.
PU KOPER

Nočna kontrola na mejnem prehodu Dragonja: 1220 gramov konoplje, trojica mladih v priporu

Zoper tri osumljene bodo podali kazensko ovadbo.
Koprski policisti so na nekdanjem mejnem prehodu Dragonja v noči na 13. januar ustavili osebni avtomobil koprskih registrskih oznak in v njem zasegli več kot kilogram prepovedane droge konoplje. FOTO: PU Koper
Koprski policisti so na nekdanjem mejnem prehodu Dragonja v noči na 13. januar ustavili osebni avtomobil koprskih registrskih oznak in v njem zasegli več kot kilogram prepovedane droge konoplje. FOTO: PU Koper
STA, S. U.
 20. 1. 2026 | 12:05
A+A-

Koprski policisti so na nekdanjem mejnem prehodu Dragonja v noči na 13. januar ustavili osebni avtomobil koprskih registrskih oznak in v njem zasegli več kot kilogram prepovedane droge konoplje. Zoper tri osumljene bodo podali kazensko ovadbo, so danes sporočili s Policijske uprave Koper.

Koprski policisti so v sporočilu za javnost zapisali, da so bile v vozilu tri mlajše osebe, in sicer dve državljanki Slovenije in državljan Hrvaške z urejenim prebivanjem na območju Kopra. Ker je med kontrolo policist zaznal močan vonj po konoplji, je opravil pregled vozila, med katerim je za zadnjim sedežem sovoznika našel nakupovalno vrečo s tremi prozornimi plastičnimi vrečami. V njih so bili posušeni rastlinski delci, podobni konoplji.

Zaradi suma kaznivega dejanja neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami so bili obveščeni kriminalisti sektorja kriminalistične policije Policijske uprave Koper, ki so zadevo prevzeli v obravnavo in vsem trem osebam odvzeli prostost.

Zaporna kazen od enega do desetih let

Vozilo so si ogledali še kriminalisti, zaseženo snov pa poslali v analizo Nacionalnemu forenzičnemu laboratoriju. Ta je potrdil, da je šlo za skupno 1220,8 grama konoplje, ki je uvrščena v drugo skupino prepovedanih drog. O ugotovitvah so obvestili Okrožno državno tožilstvo v Kopru, ki vodi predkazenski postopek. Zoper osumljene bodo podali kazensko ovadbo, kriminalisti pa nadaljujejo aktivnosti za ugotavljanje izvora in namembnosti zasežene droge.

Za navedeno kaznivo dejanje je po kazenskem zakoniku zagrožena zaporna kazen od enega do desetih let, so ob tem še sporočili s koprske policijske uprave.

policijadrogePU KoperDragonja
