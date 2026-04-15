Nočna mora kmeta, razjarjena psa pustila za sabo uničenje v Malečniku

Policista Policijske postaje vodnikov in službenih psov ter konjenikov Maribor sta bila v soboto napotena na območje Malečnika, kjer je občan prijavil, da sta dva neznana psa vstopila v ograjen prostor, napadla njegove ovce in dve tudi pokončala. Na podlagi opisa psov sta policista pregledala bližnjo in širšo okolico kraja dogodka. Med kontrolo na območju Zrkovec sta opazila dva psa, ki sta ustrezala podanemu opisu. Ker ju sama nista uspela ujeti, sta o dogodku obvestila pristojni azil za živali.

V sodelovanju z njimi so nato ujeli enega izmed psov in ugotovili njegovega lastnika. V nadaljevanju so ugotovili še, da je isti lastnik tudi skrbnik drugega psa. Zoper lastnika oziroma skrbnika psov bodo policisti uvedli hitri postopek zaradi suma kršitve določil Zakona o zaščiti živali. Policija ob takšnih dogodkih opozarja, da morajo skrbniki živali dosledno zagotoviti nadzor nad psi, saj zakon določa, da morajo preprečiti, da bi živali ogrožale okolico ali povzročale škodo.

Policisti priporočajo:

da lastniki psov zagotovijo ustrezno fizično varstvo (ograjen prostor, nadzor, povodec), da pes ne more pobegniti ali vstopiti na tuja zemljišča,

da nevarne ali nepredvidljive pse dodatno zavarujejo z ograjo, ki preprečuje izhod, ter jim v javnosti uporabljajo povodec in po potrebi nagobčnik,

da živali nikoli ne puščajo brez nadzora, zlasti v bližini kmetijskih površin in domačih živali,

da v primeru pobega psa takoj obvestijo policijo ali pristojno zavetišče,

da ob zaznavi napadalnega ali nevarnega psa o tem takoj obvestijo pristojne službe in se ne izpostavljajo nevarnosti.

Policija poudarja, da je odgovornost za ravnanje psa vedno na strani lastnika oziroma skrbnika, ki mora s svojim ravnanjem preprečiti morebitne napade na ljudi ali živali.