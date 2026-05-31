Nočna tragedija pri Slivnici: 29-letnik vozil v napačno smer, umrla voznik in sopotnica

Zgodaj zjutraj so mariborski policisti obravnavali prometno nesrečo s smrtnim izidom, do katere je prišlo na območju Slivnice pri Mariboru.

»Okrog 00.30 smo bili obveščeni o 29-letnem vozniku osebnega avtomobila, državljanu BiH, ki je vozil po avtocesti A1 proti Mariboru v napačni smeri vožnje od dovoljene in trčil v osebni avtomobil voznika s sopotnico, ki je pravilno pripeljal iz smeri Maribora proti razcepu Slivnica. V trčenju sta na kraju umrla državljan BiH z urejenim bivanjem na območju PU Maribor, in sopotnica v drugem vozilu, 39-letnica z območja Slovenske Bistrice. 38-letni voznik se je lažje poškodoval. Zaradi posledic prometne nesreče so bila poškodovana še štiri druga vozila. Okrog 5.15 je bila avtocesta na tem delu že odprta za promet, so sporočili s PU Maribor.

Gre za četrto prometno nesrečo s smrtnim izidom letos na območju PU Maribor.