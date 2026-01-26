Nočni alarm pri Brestanici, gospodarski objekt v plamenih (FOTO)

S PU Novo mesto obveščajo, da so bili v soboto, 24. januarja 2026, nekaj po 22. uri obveščeni o požaru gospodarskega objekta na območju Brestanice. Požar, ki je zajel ostrešje objekta, kurilnico in skladišče, so gasilci omejili in pogasili, poškodovan ni bil nihče. Po prvih ugotovitvah in zbranih obvestilih kriminalistov in policistov je tuja krivda izključena, vzrok za nastanek požara pa še preiskujejo. O ugotovitvah bodo po zaključeni preiskavi seznanili pristojno tožilstvo.

S PGE Krško pa so že pred tem sporočili, da so na intervencijo so izvozili z devetimi gasilci-tehničnimi reševalci ter sedmimi vozili. Ob prihodu je bil požar polno razvit in se je že širil na ostrešje objekta. Z usklajenim delovanjem so izvedli notranje in zunanje napade ter gašenje tudi prek avtolestve, s čimer so požar lokalizirali, pogasili in preprečili nadaljnje širjenje. Zaradi nedostopnosti podstrešnih prostorov so odkrili približno 70 m² pločevinaste strehe, da so lahko dosegli in pogasili žarišča v lesenem ostrešju. Na intervenciji so sodelovali tudi gasilci PGD Senovo, PGD Brestanica, PGD Rožno ter TEB Brestanica. Na kraju dogodka so bili prisotni policisti PP Krško in dežurni električar Elektro Celje, ki je poskrbel za odklop električne energije. V enoto so se vrnili ob 02.35