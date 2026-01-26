  • Delo d.o.o.
OGNJENI ZUBLJI

Nočni alarm pri Brestanici, gospodarski objekt v plamenih (FOTO)

Vzrok za nastanek požara pa še preiskujejo.
Na kraju požara. FOTOGRAFIJE: PGE Krško

Na kraju požara. FOTOGRAFIJE: PGE Krško

Na kraju požara. FOTOGRAFIJE: PGE Krško
S. U.
 26. 1. 2026 | 13:05
 26. 1. 2026 | 13:07
S PU Novo mesto obveščajo, da so bili v soboto, 24. januarja 2026, nekaj po 22. uri obveščeni o požaru gospodarskega objekta na območju Brestanice. Požar, ki je zajel ostrešje objekta, kurilnico in skladišče, so gasilci omejili in pogasili, poškodovan ni bil nihče. Po prvih ugotovitvah in zbranih obvestilih kriminalistov in policistov je tuja krivda izključena, vzrok za nastanek požara pa še preiskujejo. O ugotovitvah bodo po zaključeni preiskavi seznanili pristojno tožilstvo.

S PGE Krško pa so že pred tem sporočili, da so na intervencijo so izvozili z devetimi gasilci-tehničnimi reševalci ter sedmimi vozili. Ob prihodu je bil požar polno razvit in se je že širil na ostrešje objekta. Z usklajenim delovanjem so izvedli notranje in zunanje napade ter gašenje tudi prek avtolestve, s čimer so požar lokalizirali, pogasili in preprečili nadaljnje širjenje. Zaradi nedostopnosti podstrešnih prostorov so odkrili približno 70 m² pločevinaste strehe, da so lahko dosegli in pogasili žarišča v lesenem ostrešju. Na intervenciji so sodelovali tudi gasilci PGD Senovo, PGD Brestanica, PGD Rožno ter TEB Brestanica. Na kraju dogodka so bili prisotni policisti PP Krško in dežurni električar Elektro Celje, ki je poskrbel za odklop električne energije. V enoto so se vrnili ob 02.35

požar gasilci PU Novo mesto Brestanica
PU KOPER

Trije 18-letniki pretepli domačina (19), policisti ukrepali tudi proti žrtvi

Za vse 18-letnike bo podana kazenska ovadba.
26. 1. 2026 | 15:02
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
BOGASTVO BELJAKOVIN

Superživilo: lahko dostopno in idealno za diete

Zvezda družbenih omrežij in dietnih jedilnikov, sveži sir doživlja velik povratek.
26. 1. 2026 | 15:00
Lifestyle  |  Polet
POZOR ZA MOŠKE

Pogosto uriniranje po 50. letu? To je lahko znak povečane prostate

Če opazite spremembe pri uriniranju, ne odlašajte - pregled prostate je naložba v dolgoročno zdravje.
Miroslav Cvjetičanin26. 1. 2026 | 15:00
Novice  |  Slovenija
SODOBEN LESNOPREDELOVALNI CENTER

50 milijonov evrov vredna naložba: Z novim lesnim centrom v Kočevski Reki v sam evropski vrh (FOTO)

V Kočevski Reki sodoben lesnopredelovalni center. Investicija je vredna kar 50 milijonov evrov.
Simona Fajfar26. 1. 2026 | 14:45
Novice  |  Slovenija
CENE DERIVATOV

Hitro na bencinski servis! Opolnoči podražitev pogonskih goriv ...

Te cene bodo veljale do vključno 9. februarja, je danes sporočilo ministrstvo za okolje, podnebje in energijo.
26. 1. 2026 | 14:44
Bulvar  |  Suzy
IMA NOVEGA

Tara Zupančič velikega je zamenjala z manjšim (Suzy)

Motorji so njena velika ljubezen.
26. 1. 2026 | 14:25

