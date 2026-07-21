Poročamo prvi! Nočni incident v Ljubljani, policija preiskuje sum poskusa spolnega napada

Spolno nasilje sodi med najhujše posege v človekovo dostojanstvo in osebno nedotakljivost. Žrtve se pogosto soočajo ne le s posledicami samega dejanja, temveč tudi z občutki strahu, nemoči in nezaupanja, zato je pri obravnavi takšnih primerov ključnega pomena hiter odziv pristojnih služb, predvsem pa zaščita žrtve. Vsak sum kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost zahteva posebno občutljivo in strokovno obravnavo. Policija ob tem poudarja, da so za uspešno preiskavo pomembne pravočasne prijave, informacije žrtev, prič in vseh, ki bi lahko pomagali pri razjasnitvi okoliščin.

Prav odziv okolice je bil pomemben tudi v primeru, ki ga zdaj preiskujejo v Ljubljani. Na uredništvo se je obrnila bralka z informacijo o domnevnem poskusu spolnega napada, ki naj bi se zgodil ponoči. Po njenih navedbah naj bi bili v dogodek vpleteni migranti. Za pojasnila in preveritev navedb smo zaprosili Policijsko upravo Ljubljana.

Policija teh navedb ni potrdila, je pa sporočila, da obravnava sum poskusa kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost.

Policija potrdila prijavo in pridržanje osumljenca

Kot so sporočili s Policijske uprave Ljubljana, so včeraj pozno zvečer prejeli prijavo suma poskusa storitve kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost. Po do zdaj zbranih obvestilih naj bi bilo dejanje storjeno istega dne na območju Metelkove ulice v Ljubljani. Policija je pojasnila, da sta priči dogodka osumljenca zadržali na kraju do prihoda policistov. Ti so nato 34-letnemu državljanu Tunizije odredili pridržanje. Obenem policisti še ugotavljajo identiteto in vlogo druge osebe, ki naj bi bila pred tem skupaj z osumljencem.

Zaradi utemeljenega suma poskusa storitve kaznivega dejanja iz poglavja kaznivih dejanj zoper spolno nedotakljivost policisti nadaljujejo zbiranje obvestil o vseh okoliščinah dogodka. O svojih ugotovitvah bodo obvestili pristojno državno tožilstvo.

Spolno nasilje sodi med najhujše posege v človekovo dostojanstvo in osebno nedotakljivost. FOTO: Tinnakorn Jorruang Getty Images/iStockphoto

Vse, ki imajo kakršne koli informacije o takšnih ravnanjih, policija poziva, naj o tem čim prej obvestijo policijo na interventni številki 113. Informacije je mogoče posredovati tudi anonimno na telefonski številki 080 1200.

Zaščita žrtve in interes preiskave na prvem mestu

Policija zaradi varstva osebnih podatkov, interesa postopka in preprečitve morebitne ponovne viktimizacije vpletenih oseb dodatnih informacij trenutno ne more posredovati. Ob tem poudarjajo, da vsak sum kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost obravnavajo z vso resnostjo, strokovno in s posebno skrbjo za zaščito žrtev. »Velika večina tovrstnih kaznivih dejanj je uspešno preiskana, pri čemer so za učinkovito preiskavo posebej pomembne pravočasne prijave ter informacije žrtev, prič in drugih oseb,« so zapisali na policiji. Posebno zahvalo so namenili osebama, ki sta se odzvali, ostali na kraju dogodka in počakali na prihod policistov.

Ob preiskavah tovrstnih primerov policija opozarja tudi na pomen odgovornega ravnanja z informacijami. Pozivajo, naj se ne širijo nepreverjene navedbe, naj se posameznih primerov ne posplošuje in naj se odgovornosti ne pripisuje posameznim skupinam oseb. Vse, ki imajo kakršne koli informacije o takšnih ravnanjih, policija poziva, naj o tem čim prej obvestijo policijo na interventni številki 113. Informacije je mogoče posredovati tudi anonimno na telefonski številki 080 1200.

Preiskava še poteka

Primer v Ljubljani ostaja predmet policijske preiskave, zato bodo dokončne okoliščine dogodka znane šele po zaključku zbiranja obvestil in nadaljnjih postopkih pristojnih organov. Ob tem policija znova poudarja pomen pravočasnega odziva, pomoči žrtvam in odgovornega ravnanja vseh, ki se znajdejo v bližini takšnih dogodkov.