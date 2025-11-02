Nočni napad v Piranu: brcal BMW, tablico strgal in zalučal v morje

1. novembra ob 3.30 je očividec obvestil policiste, da je v Piranu moški brcal osebni avtomobil BMW, avstrijske registracije, zatem pa odtrgal registrsko tablico in jo vrgel v morje (registrska tablica je bila najdena v morju). Ob 6. uri zjutraj pa jim je še občan prijavil, da so mu poškodovali osebni avtomobil BMW (odlomljeno vzvratno ogledalo, pokrov rezervoarja in poškodovana sovoznikova vrata). Zadevi se preiskujeta, sporočajo s PU Koper.