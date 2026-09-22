Nočni pretep v Postojni: vpletenih naj bi bilo več kot 20 mladostnikov, 22-letnik poškodovan

V Postojni se je v noči na nedeljo razplamtel množičen pretep, v katerega naj bi bila vpletena večja skupina mladostnikov. Po neuradnih informacijah naj bi policisti identificirali že več kot 20 udeležencev. Ko so patrulje prispele na kraj, so se številni razbežali, na prizorišču pa je ostal lažje poškodovan 22-letnik.

Policisti so obvestilo o pretepu pred lokalom v Postojni prejeli v nedeljo ob 1.20. Ko so prispeli, se je večina udeležencev že razbežala. Na kraju so opravili ogled, zavarovali sledi in začeli intenzivno zbirati informacije o tem, kdo je bil vpleten in kaj je sprožilo nasilje.

Po spletu zaokrožil posnetek

Dogajanje naj bi bilo precej kaotično. Po poročanju Primorskih novic je po družbenih omrežjih zaokrožil tudi posnetek pretepa, na katerem je mogoče videti več mladeničev in deklet med prerekanjem in prerivanjem. Eden od udeležencev naj bi v nekem trenutku prijel dolgo desko, drugi pa mu je preprečil, da bi z njo koga poškodoval. Po neuradnih informacijah naj bi policisti doslej identificirali več kot 20 ljudi, ki bi lahko bili povezani z dogodkom. Z njimi bodo opravili razgovore in skušali sestaviti natančen potek nočnega obračuna.

Policija preverja sum nasilništva

Policisti za zdaj še niso zaključili preiskave. Preverjajo sum storitve kaznivega dejanja grožnje in kaznivega dejanja nasilništva, so sporočili s Policijske uprave Koper. Kdo je poškodoval 22-letnika in kaj je bil povod za množični spor, za zdaj še ni uradno znano. Prav to bodo morali policisti razjasniti v nadaljevanju preiskave.