Nočni vdor v Ljubljani: oseba ponoči vstopila v spalnico, kjer so spali tudi otroci

V soboto, 3. januarja, je v Zalogu v Ljubljani oseba ponoči splezala čez ograjo balkona in vstopila v spalnico stanovanja, medtem ko so stanovalci spali. Dogodek je sprožil veliko vznemirjenost, še posebej, ker so bili v stanovanju tudi otroci. Stanovalci so zapisali, da so imeli balkonska vrata običajno priprta, a po incidentu so se odločili, da jih več ne bodo odpirali, poroča ljubljanainfo. Po navedbah očividca naj bi bila ista oseba že večer prej okoli 22. ure opažena sredi ceste v bližini transformatorja. Takrat je bila napol gola in bosa, ko ji je mimoidoči poskušal ponuditi pomoč, pa naj bi se odzvala zmerjajoče in agresivno ter zamahovala proti vozilu, zaradi česar se je mimoidoči umaknil.

Nekateri prebivalci navajajo, da se je oseba v preteklosti zadrževala tudi na območju Fužin, kjer naj bi že prihajalo do težav. Gre za neuradne navedbe, a posamezniki opozarjajo, da je oseba lahko nasilna in nepredvidljiva, zaradi česar so v preteklosti večkrat posredovale različne službe. Prebivalci Zaloga sosede pozivajo, naj bodo v prihodnjih dneh previdni, saj naj bi bila oseba po 48 urah izpuščena na prostost. Policija in pristojne službe opozarjajo, da je v takšnih primerih nujno pravočasno obveščanje, da se preprečijo morebitni incidenti.