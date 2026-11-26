Na Dobrovem v Goriških brdih so ponoči udarili vlomilci. Policiste so ob 00.40 obvestili o vlomu v trgovino, iz katere so neznani storilci po prvih ugotovitvah odnesli večje število zavitkov tobačnih izdelkov.

Za seboj so pustili ogromno materialno škodo, ki po nestrokovni oceni znaša več deset tisoč evrov. Odgovorni v gospodarski družbi natančno višino škode še ocenjujejo. »Prav tako je bilo z ogledom kraja kaznivega dejanja in zbiranjem obvestil do sedaj tudi ugotovljeno, da so neznani storilci poleg tobačnih izdelkov, katerih vrednost znaša nekaj tisoč evrov, odtujili tudi sef, v katerem je bilo še nekaj tisoč evrov gotovine. Policija nadaljuje s preiskavo vseh okoliščin navedenega vloma v omenjeni objekt,« so še navedli na PU Nova Gorica.

Temni audi brez registrskih tablic z veliko hitrostjo odpeljal s kraja

V času vloma se je v neposredni bližini trgovine nahajal osebni avtomobil znamke Audi A6 temnejše barve brez registrskih tablic, ki je nato z veliko hitrostjo odpeljal v smeri naselja Vipolže. Policisti še preverjajo, ali je omenjeno vozilo kakor koli povezano z vlomom.

Novogoriški policisti nadaljujejo preiskavo vseh okoliščin kaznivega dejanja, za pomoč pa se obračajo tudi na javnost.

Ste opazili sumljivo vozilo?

Policisti pozivajo vse, ki so ponoči na območju Dobrovega oziroma v smeri Vipolž opazili opisano vozilo ali bi lahko posredovali koristne informacije o vlomu, naj se čim prej obrnejo nanje.

Pokličejo lahko na Policijsko postajo Nova Gorica na telefonsko številko 05 303 44 00, interventno številko policije 113 ali anonimni telefon 080 1200. Informacije lahko posredujejo tudi po elektronski pošti na naslov pp_nova_gorica.pung@policija.si.