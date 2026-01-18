Nočni vlom v Kamniku: po nakit skozi balkonska vrata, policija ujela 51-letnika

V petek zvečer so policiste obvestili o vlomu v eno izmed stanovanjskih hiš na območju Kamnika. Po do zdaj znanih podatkih sta osumljenca v hišo vlomila skozi balkonska vrata, iz notranjosti pa odtujila nakit in zbežala.

Na kraj dogodka je bilo napotenih več patrulj. Policisti so enega izmed osumljencev, 51-letnega državljana Severne Makedonije, izsledili in mu odvzeli prostost. Drugemu osumljencu je uspelo pobegniti. V postopku so policisti zasegli predmete, ki naj bi izvirali iz vloma, ter še druge predmete, katerih lastništvo se še ugotavlja. Zaseženo je bilo tudi vozilo osumljencev, ki je predmet nadaljnje preiskave.

Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil o vseh okoliščinah kaznivega dejanja, intenzivno iščejo pobeglega osumljenca ter preverjajo morebitne povezave s podobnimi dejanji. O vseh ugotovitvah bo obveščeno pristojno državno tožilstvo, sporočajo s PU Ljubljana.