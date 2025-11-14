Nočni vlomilec na Vrhniki: poglejte, kaj so posnele varnostne kamere v podjetju (VIDEO)

Vrhniško podjetje Avtotrade Vrhnika, ki se ukvarja s prodajo avtomobilov, servisom, tehničnimi pregledi in registracijami, je na svoji Facebook strani objavilo posnetke nepričakovanega nočnega gosta, ki je očitno verjel, da bo v podjetju našel pravi zaklad. A izkazalo se je, da je zaman tvegal.

Kot so zapisali v podjetju, jih je v noči na četrtek obiskal zamaskiran vlomilec, ki je po njihovih besedah deloval, kot da ga vodi neustavljiva želja po odkritju »skritega zaklada«.

Na videoposnetkih in fotografijah, ki so jih objavili, je ujet trenutek, ko se nočni obiskovalec sprehaja med prostori, odpira predale in očitno išče nekaj, kar bi lahko odnesel s sabo.

Končni izkupiček? Nekaj kovancev, precejšnja škoda na premoženju in absolutno nič, zaradi česar bi bilo vredno tvegati zapor, so sporočili s podjetja

Prosijo za pomoč

Podjetje je objavo namenilo tudi lokalni skupnosti. Občane prosijo, naj se oglasijo, če prepoznajo osebo na posnetkih, ter jim pišejo zasebno.

Hkrati pa so dodali še jasno sporočilo vsem morebitnim posnemovalcem: »Pri nas se ne splača vlamljati, gotovine in zlata nimamo po predalih.«; »Varovanje je dobro, kamere snemajo 24/7.«; »Zaradi nekaj kovancev res ni vredno uničevati tuje lastnine … in svoje prihodnosti.«

Delitev objave že odmeva

Kljub neprijetnemu dogodku so pri podjetju ostali mirni in hudomušni, ob tem pa se zahvalili vsem, ki bodo njihovo opozorilo delili naprej.