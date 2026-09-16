Noga mu je spolzela s pedala sklopke, pri tem je s traktorjem povozil ženo

Policisti PP Krško so včeraj, 15. septembra 2026, ob 17.32 uri v naselju Vihre obravnavali delovno nesrečo s traktorjem. »Do dogodka je prišlo na dvorišču kmetije, kjer je mož vozil vzvratno traktor, žena pa je čakala, da pripne nanj avtomobilsko prikolico. Ob zaustavitvi traktorja je vozniku spolzela noga s pedala sklopke, tako, da se je traktor premaknil vzvratno in pri tem z desnim kolesom povozil ženo, katero so nato oskrbeli reševalci, nakar je bila s helikopterjem odpeljana na zdravljenje v UKC Ljubljana. Oseba je bila pri zavesti, utrpela je hude telesne poškodbe,« so o nenavadni nesreči sporočili s PU Novo mesto.

Policisti so na območju Policijske uprave Novo mesto posredovali v 59 nujnih primerih in na številko 113 prejeli 223 klicev. Obravnavali so eno prometno nesrečo, v kateri je nastala le premoženjska škoda.

Policisti so opravili ogled in zbrali vsa obvestila. Sledi ustrezen ukrep.