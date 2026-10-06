Nogi mu je potegnilo med valja stroja, z njim je hudo

Včeraj nekaj pred 10. uro so bili na PU Ljubljana obveščeni o nesreči pri delu na območju Podskrajnika pri Cerknici, v kateri se je huje poškodoval moški. Po do zdaj znanih podatkih je med čiščenjem delovnega stroja prišlo do dogodka, v katerem mu je nogi potegnilo med valja stroja. Pri tem se je huje poškodoval, njegovo življenje pa naj ne bi bilo ogroženo. Policisti so opravili ogled kraja, ki sta se ga udeležila tudi preiskovalni sodnik in državna tožilka. Nadaljujejo z zbiranjem obvestil o vseh okoliščinah dogodka. O vseh ugotovitvah bo obveščeno pristojno državno tožilstvo.

V preteklih 24 urah je ljubljanski operativno komunikacijski center prejel 916 klicev, 236 za posredovanje v interventnih dogodkih. Od tega se jih je 61 nanašalo na kriminaliteto, 62 na javni red in mir, ter 83 na prometno varnost.



