Ugasnilo je mlado življenje: nogometaš Jure (23) umrl pod kolesi prikolice

Jutri bodo na zadnjo pot pospremili 23-letnega Jureta Vuka, ki je umrl v ponedeljek popoldne v prekmurski vasi Turnišče. Oče je s traktorjem do smrti povozil sina, ki je usmerjal, kako postaviti prikolico pri spravilu koruze v silose na kmetiji. Ob tem ga je traktor s prikolico stisnil ob drugo prikolico, voznika bo doletela kazenska ovadba.

»Na kraj dogodka sta prišla dežurni okrožni državni tožilec in dežurna preiskovalna sodnica, ki sta opravila ogled. Preiskovalna sodnica je za pokojnega odredila sodno obdukcijo. Po vseh zbranih obvestilih bomo naše obvestilo dopolnili,« so sporočili s Policijske uprave Murska Sobota.

23 let je imel nesrečni mladenič

Tragedija je pretresla Turnišče, saj se je v komaj 24. letu starosti mnogo prehitro poslovil Jure Vuk, ki je nosil dres več nogometnih lokalnih klubov ter pustil pečat na igrišču in zunaj njega. Od njega so se z izjemno ganljivim zapisom poslovili v Klubu malega nogometa Satahovci, kjer je bil več let nepogrešljiv člen moštva in kluba.

»Ko je bilo treba pomagati, je bil Jure zraven. Njegov odhod je velika izguba za vse,« so zapisali v NK Turnišče, s katerim je bil povezan od najmlajših let. Foto: osebni arhiv

»Prehitro nas je zapustil naš član, igralec in vratar Jure Vuk. Star je bil komaj 23 let. Jure je bil človek, ki ga nisi mogel spregledati. Velik po postavi, še večji po srcu. Več let je bil del KMN Satahovci in vedno pripravljen stopiti med vratnici, ko smo ga potrebovali. Ni pa bil z nami samo na igrišču. Pomagal je tudi pri naših dogodkih, vedno pripravljen prijeti za delo in pomagati klubu. Danes zato ne žalujemo samo za vratarjem, ampak za našim članom in prijateljem, ki je postal del naše zgodbe. Težko je verjeti, da ga ne bo več ob igrišču in da se ne bomo več srečevali z njim tako, kot smo se toliko let. Jure, hvala ti za vse, kar si dal našemu klubu, in za vse trenutke, ki smo jih preživeli skupaj. Ostal boš del KMN Satahovci in del naših spominov. Počivaj v miru. V imenu KMN Satahovci izrekamo iskreno sožalje njegovim domačim, svojcem, prijateljem in vsem, ki so ga imeli radi. Skauz naš Vuk,« so zapisali pri malonogometnem klubu iz Satahovcev.

»Danes zato ne žalujemo samo za vratarjem, ampak za našim članom in prijateljem«

Oglasili so se tudi pri NK Turnišče. V klubu, s katerim je bil Vuk prav tako močno povezan na svoji poti, so se ob tragični izgubi od svojega nekdanjega člana poslovili s čustvenim sporočilom ter izrazili globoko sožalje vsem žalujočim.

Jure je bil vedno pripravljen stopiti med vratnici. FOTO: NK Turnišče/facebook

»Z veliko žalostjo smo prejeli novico, da nas je mnogo prezgodaj zapustil Jure Vuk, naš prijatelj in velik podpornik kluba. Jure je bil z našim klubom povezan že od mladih let. Kot igralec je nosil naš dres skozi mlajše selekcije vse do mladinske ekipe, tudi pozneje pa je ostal tesno povezan s klubom. Bil je zelo aktiven in vedno pripravljen priskočiti na pomoč. Rad je sodeloval pri turnirjih naših najmlajših selekcij, pri članskih akcijah in povsod tam, kjer ga je klub potreboval. Ko je bilo treba pomagati, je bil Jure zraven. Njegov odhod je velika izguba za vse, ki smo ga poznali, predvsem pa za njegove najbližje. Družini, svojcem in prijateljem izrekamo iskreno in globoko sožalje. Hvala ti za vse, Jure. Za vedno boš del naše nogometne družine,« so zapisali v klubu, ki nastopa v Pomurski ligi velikega nogometa.