Nogometaš Tim Matavž za desetletje terorja nad ženo in otroki plačal manj kot za rabljen avto, javnost besna

Te dni Slovenijo pretresa zgodba družine slovenskega nogometaša, ki je doma, za štirimi stenami, počel stvari, ob katerih zaledeni kri. Pretepal je ženo, jo dušil, poniževal in nadzoroval na vsakem koraku, medtem pa trpinčil še otroke. V torek je končno prišel epilog – a razsodba, ki jo je izreklo sodišče, je mnoge pustila brez besed.

Primorski nogometni napadalec Tim Matavž, še nedolgo nazaj reprezentančni adut z 39 nastopi in 11 goli, je na sodišču brez ovinkov priznal nasilje v družini, zanemarjanje treh otrok in surovo ravnanje. Kot človek dveh obrazov je v javnosti blestel na zelenici, doma pa je postavljal pravila, ki jih ne bi prenesel nihče. Ženo je nadzoroval kot ujetnico: aplikacija za sledenje na telefonu, GPS-žeton v denarnici, preverjanje prek kamer in video klicev. Vse je morala dokazovati. Kam gre, s kom je, kje je. Telefona ni smela uporabljati, ne da bi ga on prečesal.

Ključni udarec? Kazen

In nasilje? Udarci z glavo v čelo. Lasanje. Potiskanje v steno. Dušenje. Kričanje in žaljenje, tudi pred otroki, ko jo je zmerjal z »prasico« in »k …«. Grožnje so bile še hujše. »Uničil te bom, vzel ti bom otroke,« je povzel sodnik. Ko se mu je uprla, je razbijal po stanovanju in zbijal luknje v vrata. A pri tem se ni končalo. Nogometaš je nad partnerico izvajal tudi ekonomsko nasilje: blokiral ji je kartico, bila je brez denarja za osnovne stroške, za vsak evro je morala prositi. Leta 2023 se je pred njim skupaj z otroki skrila v omaro, ko je ponovno zagrozil z ubojem. Na sodišču je Matavž vse priznal. Tožilstvo, ki ga zastopa, je kot olajševalno okoliščino izpostavilo, da je novogoriškemu društvu Sožitje nakazal 2000 evrov – dan po podpisu sporazuma.

Čeprav zakon za dejanja predpisuje do pet let zapora, je Matavž po sporazumu prejel le denarno kazen – 2790 evrov. Zakaj tako malo? Furs je sporočil, da obsojenec letos ni imel obdavčljivih prihodkov, zato mu je bil dnevni znesek kazni določen na vsega 31 evrov. Sodišče je vezano na predlog tožilstva in strožje kazni ne sme izreči. Za nasilje nad ženo 1240 evrov. Za vsakega od treh otrok 620 evrov. Skupaj 90 dnevnih zneskov – 2790 evrov. Če jih ne plača, sledi izvršba, nato pa zapor (dva dnevna zneska pomenita en dan). Sodnik Jursinovič mu je ob izreku dejal: »Zavedati se morate, da so očitki precej hudi. Če pride do ponovitve, tako milega kaznovanja ne bo.«

Na eni strani opisano nasilje, od katerega človek dobi cmok v grlu, na drugi strani pa domala simbolična denarna kazen. Primer, ob katerem se mnogim poraja vprašanje: ali tako huda dejanja res lahko ocenimo na slabe tri tisočake?