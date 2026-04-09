Zadnje mesece na straneh črne kronike: Bo nogometaš Tim Matavž ostal brez hiše?

Ime nogometaša Tima Matavža se je zadnje mesece namesto na športnih straneh pojavljalo predvsem na straneh črne kronike. Kot smo pred meseci razkrili v Slovenskih novicah, se je nekdanji slovenski nogometni reprezentant – med letoma 2010 in 2020 je na 39 reprezentančnih tekmah dosegel 11 golov – znašel na zatožni klopi, novembra lani pa je bil na sodišču v Novi Gorici obsojen zaradi nasilja v družini in zanemarjanja treh mladoletnih otrok in surovega ravnanja. Kaže, da se je zdaj znašel v novi zagati, saj mu menda grozi izguba hiše.

V želji po rešitvi skorajda bankrotiranega kluba Gorica naj bi zastavil hišo za klubski kredit v višini 300.000 evrov.

Nogometaš je, spomnimo, priznal, da je svojo ženo, s katero je poročen skoraj 11 let in pol, pretepal ter z njo ravnal grdo, boleče in ponižujoče, jo zalezoval in ji omejeval svobodo. Do nje je bil večkrat fizično nasilen, grozil ji je, da jo bo ubil, se maščeval njeni družini, jo uničil in ji vzel otroke. Izvajal je tudi ekonomsko nasilje. Matavž je na sodišču priznal tudi, da je surovo ravnal s svojimi otroki, jih trpinčil, in sicer tako, da jih je izpostavljal nasilju, ki ga je izvajal nad njihovo mamo. Otroci so se bali, da jo bo ubil. Med njimi je delal razlike, jih po več dni ignoriral in z njimi ni govoril.

Okrožna državna tožilka Marta Durnik Vukelić je zanj na predobravnavnem naroku predlagala denarno kazen, z njo se je obtoženi strinjal. Čeprav kazenski zakonik za vsako od teh dejanj predpisuje do pet let zapora, je Matavž po podpisanem sporazumu o priznanju krivde s tožilstvom prejel zgolj denarno kazen – 2790 evrov oziroma enotno kazen 90 dnevnih zneskov. Na višino dnevnega zneska (v Matavževem primeru je to 31 evrov) je vplival podatek finančne uprave, da lani ni prejel obdavčljivih dohodkov.

Nadzor potrdil nepravilnosti

Skrival je obraz ob prihodu na sodišče. FOTO: Moni Černe

Dražba

Olajševalna okoliščina je bila po mnenju tožilstva – poleg priznanja krivde in predhodne nekaznovanosti – tudi to, da so razmere v družini, ki že več kot leto dni živi skupaj, urejene. Tožilstvo je tudi izpostavilo, da je novogoriškemu društvu Sožitje dan po podpisu sporazuma nakazal 2000 evrov. Sodišče, ki je sprejelo priznanje krivde, ga ni moglo kaznovati strožje od predlaganega. Generalna državna tožilka je, potem ko je informacija o izredno mili kazni razburila javnost, odredila strokovni nadzor, ta pa je potrdil, da je predlagana in izrečena sankcija odstopala od siceršnje sodne prakse. Nadzor je nepravilnosti ugotovil pri delu dveh tožilk: tako pri nosilki kazenske zadeve, avtorici obtožnega akta in podpisnici sporazuma o priznanju krivdekot pri tožilki Durnik Vukelićevi, ki je primer zastopala na predobravnavnem naroku, sporazum umaknila, nekoliko spremenila obtožnico ter predlagala enako kazen kot kolegica.

Zdaj se je nekdanji nogometni reprezentant očitno znašel v novi zagati. Po poročanju portala PlanetNogomet naj bi 37-letnik v želji po rešitvi skorajda bankrotiranega kluba Gorica, za katerega igra, zastavil hišo za klubski kredit v višini 300.000 evrov, in to v času, ko je nekdanji srbsko-francoski investitor Lazar Pavlović obljubljal licenco in naskok na prvo ligo. A od obljub ni bilo nič: Gorica je trenutno zadnjeuvrščeno moštvo druge lige, polovica prej omenjenega zneska je izginila neznano kam, poravnan naj ne bi bil niti en obrok, piše portal. Zaradi tega naj bi se 17. aprila Matavževa hiša znašla na javni dražbi, povzema spletni Večer.