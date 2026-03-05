Nogometnega zvezdnika Tima so kaznovali preblago! Pretepal ženo, jo dušil in trpinčil mladoletne otroke (FOTO)

DOLGOLETNI NOGOMETNI REPREZENTANT

Vrhovno tožilstvo je ugotovilo neprimernost predlagane sankcije.

Dolgoletni nogometni reprezentant Tim Matavž je zanemarjal svoje tri mladoletne otroke, surovo ravnal z njimi, nasilen je bil do njihove mame. Po obsodbi na sodišču je plačal 2790 evrov in s tem se je zanj končal kazenski postopek. Kljub temu da je Vrhovno državno tožilstvo po opravljenem strokovnem nadzoru ugotovilo, da je bila predlagana kazenska sankcija neprimerna. Za zanemarjanje mladoletne osebe in surovo ravnanje zakonodaja po drugem odstavku 192. člena kazenskega zakonika predvideva do pet let ječe (Matavž je storil tri takšna dejanja), za nasilje v družini še dodatnih pet let. ...