Nor voznik na Gorenjskem! Ostali so se umikali skrajno desno, da so preprečili trčenje

Kranjski policisti so bili obveščeni, da je v četrtek okoli 5.50 voznik z avtomobilom Opel Corsa, sive barve, kranjskega registrskega območja, z vožnjo ogrožal druge udeležence v cestnem prometu. Tako je voznik pripeljal po Gorenjesavski cesti do krožišča in naj bi v njem ogrožal druge voznike, saj skozi njega ni zapeljal tako, kot to narekuje prometni tok ter z vožnjo nadaljeval proti Zlatem Polju.

Ostali so se umikali skrajno desno, da so preprečili trčenje

Z vožnjo po klancu navzgor proti Zlatemu Polju naj bi z objestno vožnjo ter prehitevanjem pred seboj vozeža vozila ogrožal ostale udeležence v cestnem prometu, predvsem voznike, ki so pravilno vozili iz nasprotne smeri, torej iz smeri Zlatega Polja. Ti naj bi morali zavirati in se umikati skrajno desno, da so preprečili trčenje. Policisti zoper voznika vodijo postopek v smeri suma storitve kaznivega dejanja iz poglavja kaznivih dejanj zoper varnost javnega prometa.

Policisti pozivajo vse, ki so bili z dejanji voznika Opel Corse ogroženi ter morebitne priče ali očividce teh dejanj, da pokličejo na Policijsko postajo Kranj, telefon 04/366 64 00 ali na interventno številko 113 ali anonimni telefon policije 080 1200.