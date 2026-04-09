Nora vožnja! Hrvat z Audijem na območju Čateža ob Savi divjal s hitrostjo 216 km/h

Policisti Policijske postaje za izravnalne ukrepe so na Obrežju ustavili voznika osebnega avtomobila Audi hrvaških registrskih oznak, ki je na območju Čateža ob Savi vozil s hitrostjo 216 km/h in prekoračil dovoljeno hitrost na avtocesti za 86 km/h.

31-letnemu državljanu Hrvaške so zaradi kršitve izrekli globo. Zakon o pravilih cestnega prometa določa, da se z globo 1200 evrov kaznuje voznik, ki prekorači dovoljeno hitrost na avtocesti za več kot 60 km/h. Vozniku motornega vozila se izreče tudi devet kazenskih točk.

Pridržali voznika, ki je odklonil preizkus alkoholiziranost

Policisti so na območju Krškega zaradi nezanesljive vožnje ustavili voznika osebnega avtomobila Ford focus registrskih oznak Litve. 23-letnemu vozniku iz Ukrajine, ki je kazal očitne znake alkoholiziranosti, so odredili preizkus, vendar je opravljanje preizkusa odklonil. Odvzeli so mu prostost, ga odpeljali v prostore za pridržanje in o kršitvi tujca z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

Povzročitelj nesreče z 1,7 promili alkohola

Nekaj po 20. uri so bili policisti obveščeni o prometni nesreči v Zagorici pri Velikem Gabru. Policisti PPP Novo mesto so opravili ogled, zbrali obvestila in ugotovili, da je 52-letni voznik osebnega avtomobila znamke Volvo zaradi nepravilnega premika izgubil oblast nad vozilom in zapeljal s ceste. Povzročitelj, ki nima veljavnega vozniškega dovoljenja, se v nesreči ni poškodoval, v litru izdihanega zraka pa je imel 0,80 miligrama alkohola (1,7 g/kg). Preprečili so mu nadaljnjo vožnjo, mu zasegli avtomobil in o kršitvah z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče. Za ugotovljene kršitve je določena globa v višini 1820 evrov. Vozniku se izreče tudi 18 kazenskih točk.