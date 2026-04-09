Nora vožnja! Hrvat z Audijem na območju Čateža ob Savi divjal s hitrostjo 216 km/h

Policisti Policijske postaje za izravnalne ukrepe so na Obrežju ustavili voznika osebnega avtomobila Audi hrvaških registrskih oznak, ki je na območju Čateža ob Savi vozil s hitrostjo 216 km/h in prekoračil dovoljeno hitrost na avtocesti za 86 km/h.
31-letnemu državljanu Hrvaške so zaradi kršitve izrekli globo. Zakon o pravilih cestnega prometa določa, da se z globo 1200 evrov kaznuje voznik, ki prekorači dovoljeno hitrost na avtocesti za več kot 60 km/h. Vozniku motornega vozila se izreče tudi devet kazenskih točk.
Policisti so na območju Krškega zaradi nezanesljive vožnje ustavili voznika osebnega avtomobila Ford focus registrskih oznak Litve. 23-letnemu vozniku iz Ukrajine, ki je kazal očitne znake alkoholiziranosti, so odredili preizkus, vendar je opravljanje preizkusa odklonil. Odvzeli so mu prostost, ga odpeljali v prostore za pridržanje in o kršitvi tujca z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.
Povzročitelj nesreče z 1,7 promili alkohola
Nekaj po 20. uri so bili policisti obveščeni o prometni nesreči v Zagorici pri Velikem Gabru. Policisti PPP Novo mesto so opravili ogled, zbrali obvestila in ugotovili, da je 52-letni voznik osebnega avtomobila znamke Volvo zaradi nepravilnega premika izgubil oblast nad vozilom in zapeljal s ceste. Povzročitelj, ki nima veljavnega vozniškega dovoljenja, se v nesreči ni poškodoval, v litru izdihanega zraka pa je imel 0,80 miligrama alkohola (1,7 g/kg). Preprečili so mu nadaljnjo vožnjo, mu zasegli avtomobil in o kršitvah z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče. Za ugotovljene kršitve je določena globa v višini 1820 evrov. Vozniku se izreče tudi 18 kazenskih točk.