Norija v Komnu: 27-letnik, vidno pijan, skočil na streho parkiranega avtomobila

V četrtek ob 12.10 so policisti posredovali v Komnu, kjer je moški poškodoval streho parkiranega osebnega avtomobila.

Dobil je plačilni nalog

Z zbiranjem obvestil so policisti ugotovili, da je 27-letni moški, ki je bil vidno pijan, skočil na streho enega izmed parkiranih osebnih avtomobilov in jo tako poškodoval. Zaradi kršitve določb 13. člena Zakona o nujnih ukrepih za zagotavljanje javne varnosti so mu na kraju policisti izdali plačilni nalog.