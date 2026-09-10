Prav tam sta letos umrla dva človeka: noro divjanje pri Ribnici, voznik 186 km/h, začetnik kar 164! (FOTO)

Policisti so na območju Ribnice v zadnjih dneh ujeli več voznikov, ki so močno prekoračili dovoljeno hitrost. Najbolj je izstopal voznik, ki je po Dolenjevaškem polju divjal s kar 186 kilometri na uro. Še bolj skrb vzbuja podatek, da so na istem območju voznika začetnika ujeli pri hitrosti 164 kilometrov na uro. In prav na tem mestu se je letos že zgodila prometna nesreča, v kateri sta umrli dve osebi.

FOTO: Pu Ljubljana

Na Dolenjevaškem polju, na cesti zunaj naselja, so policisti vozniku osebnega avtomobila ob upoštevanju tolerance izmerili hitrost 186 kilometrov na uro. Začasno so mu odvzeli vozniško dovoljenje in zoper njega podali obdolžilni predlog. Na istem območju so ustavili tudi voznika začetnika. Ta je po upoštevani toleranci vozil 164 kilometrov na uro. Tudi njemu so začasno odvzeli vozniško dovoljenje in podali obdolžilni predlog.

Za obe prekoračitvi je predpisana globa v višini 1200 evrov in 18 kazenskih točk.

Prav tam sta letos ugasnili dve življenji

Policisti ob tem opozarjajo na še posebej pretresljivo okoliščino. Obe nevarni prekoračitvi hitrosti so zaznali na kraju, kjer so letos že obravnavali prometno nesrečo, v kateri sta umrli dve osebi. A to še ni bilo vse. V naselju so ustavili še voznika, ki je ob upoštevanju tolerance vozil 100 kilometrov na uro. Policisti so mu izdali plačilni nalog. Za takšno prekoračitev je predpisana globa 750 evrov in devet kazenskih točk. Policija znova opozarja, da visoke hitrosti pomenijo resno nevarnost za vse udeležence v prometu. Z naraščanjem hitrosti ima voznik manj časa, da zazna nevarnost in se nanjo odzove, podaljšuje se tudi zavorna pot, posledice morebitnega trčenja pa so lahko veliko hujše.

FOTO: Pu Ljubljana

Posebej so opozorili voznike začetnike, ki izkušnje za volanom šele pridobivajo. Voznike pozivajo, naj hitrost prilagodijo omejitvam, razmeram na cesti, vremenu, stanju vozišča in svojim sposobnostim.