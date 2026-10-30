Noro, kaj je počel voznik začetnik na cesti: kjer je omejitev 80 km/h, drvel s kar 219 km/h (VIDEO)

Voznik začetnik je na cestnem odseku, kjer je hitrost omejena na 80 kilometrov na uro, vozil s povprečno hitrostjo kar 219 kilometrov na uro. Dovoljeno hitrost je tako prekoračil za 139 kilometrov na uro. Primer so obravnavali policisti Postaje prometne policije Ljubljana, podrobnosti pa je sporočila Špela Škoporc, predstavnica Policijske uprave Ljubljana za odnose z javnostmi. Za tako hudo prekoračitev hitrosti je predpisana globa v višini 1200 evrov in devet kazenskih točk. Policisti so vozniku začasno odvzeli vozniško dovoljenje, ki so ga poslali v odločanje pristojnemu sodišču v Ljubljani, ter mu prepovedali nadaljnjo vožnjo.

Kot je v sporočilu pojasnila Škoporčeva, so policisti med postopkom ugotovili tudi več drugih kršitev cestnoprometnih predpisov. Voznik ni upošteval prometne signalizacije, kršil je določbe glede vožnje po avtocesti in hitri cesti, obveznosti predložitve listin ob kontroli prometa, spreminjanja smeri in premikov z vozilom ter zagotavljanja ustrezne varnostne razdalje. Za navedene kršitve so mu izdali plačilni nalog v skupni višini 720 evrov.

Pri hitrosti 219 km/h v eni sekundi prevozi 61 metrov

Policija ob tem znova opozarja na nevarnosti prehitre vožnje. Prevelika hitrost namreč bistveno povečuje tveganje za prometne nesreče, hkrati pa vpliva tudi na resnost njihovih posledic. Pri višjih hitrostih ima voznik manj časa za zaznavanje nevarnosti in ustrezno ukrepanje, daljša pa je tudi pot, ki jo vozilo prevozi med reakcijskim časom in zaviranjem. Pri hitrosti 219 kilometrov na uro avtomobil v eni sami sekundi prevozi približno 61 metrov. Že trenutek nepazljivosti je zato lahko dovolj za nesrečo s hudimi posledicami.

»Omejitve hitrosti niso določene brez razloga, temveč so namenjene zagotavljanju varnosti vseh udeležencev v cestnem prometu,« poudarjajo policisti. Tudi če se zdijo prometne in vremenske razmere ugodne, lahko voznika presenetijo nenadno zaviranje vozila pred njim, menjava prometnega pasu drugega voznika ali ovira na vozišču. Pri tako velikih hitrostih je možnosti za preprečitev trčenja bistveno manj, posledice pa so lahko usodne.

Posebej izpostavljajo mlade voznike

Policija posebno opozorilo namenja mladim voznikom in voznikom začetnikom, ki še pridobivajo vozniške izkušnje. To, da voznik obvlada avtomobil v običajnih prometnih razmerah, še ne pomeni, da bo znal pravočasno in pravilno ukrepati v nevarnih situacijah, zlasti pri visokih hitrostih. Pretirana samozavest, precenjevanje lastnih sposobnosti in podcenjevanje nevarnosti lahko vodijo v odločitve z nepopravljivimi posledicami.

Policisti zato vse voznike pozivajo, naj spoštujejo omejitve hitrosti, vzdržujejo ustrezno varnostno razdaljo, spremljajo dogajanje na cesti ter hitrost prilagodijo prometnim razmeram in svojim vozniškim sposobnostim. »Zavedati se moramo, da s svojim ravnanjem v prometu ne odločamo le o lastni varnosti, temveč tudi o življenjih in varnosti drugih udeležencev. Noben prihranjen trenutek na poti ni vreden človeškega življenja,« še opozarjajo na Policijski upravi Ljubljana.