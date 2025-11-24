Nov incident na železniških tirih, proga je bila več ur zaprta

Na železniškem omrežju je v soboto prišlo do novega varnostnega incidenta. Neznanec je na železniško progo med Postojno in Rakekom nastavil več skal, s kamni napolnjeni vedri in lesen prag. Potniški vlak, ki je vozil proti Rakeku, je nastavljeno kamenje zbil. Poškodovanih ni bilo, proga pa je bila tri ure zaprta.

Kot so danes sporočili iz Policijske uprave Koper, so bili o incidentu obveščeni v soboto popoldne. Po prvi oceni materialna škoda na vlaku ni nastala, prav tako nihče od izmed 23 potnikov, ki so bili takrat na vlaku, ni bil poškodovan. Med ogledom so policisti ugotovili še, da je podobna ovira postavljena še na en tir. Proga je bila za ves promet zaprta med 13.40 in 16.30 uro. Policisti dogodek obravnavajo kot kaznivo dejanje ogrožanje posebnih vrst javnega prometa ter nadaljujejo z zbiranjem obvestil.

Gre za novega v nizu varnostnih incidentov na železniških tirih. Nanje so na novinarski konferenci skupaj s policijo pred časom opozorili tudi na Slovenskih železnicah, kjer takšna »zavržna dejanja« najostreje obsojajo in pozivajo k odgovornemu ravnanju. Na porast števila incidentov so se med drugim odzvali z okrepljenim nadzorom prog, javnost pa pozivajo, naj ob zaznavi sumljivih ravnanj v bližini železniške proge o tem nemudoma obvesti policijo ali pristojne službe Slovenskih železnic.