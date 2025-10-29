Nov incident v Šmihelu: kontejner na železniški progi?!

V torek zvečer, okoli 21.20, so bili novomeški policisti obveščeni o kontejnerju na železniški progi v Šmihelu. Na ulici Pot v Gaj naj bi bil na nivojskem prehodu čez železniško progo postavljen kontejner za smeti.

Ob klicu se je zdelo, da je kontejner na samih tirih, kar bi lahko povzročilo nesrečo, a so policisti ob prihodu ugotovili, da je bil postavljen na cesti, ne na progi. Kljub temu so ga nemudoma odstranili in s tem preprečili ogrožanje prometa.

Vandalizem na železnicah vse pogostejši

Slovenske železnice sicer zadnje čase beležijo rekordno število primerov vandalizma, kot smo že poročali. Storilci vse pogosteje nastavljajo predmete na tire, kar lahko povzroči iztirjenje vlakov – in v nekaterih primerih se je to že zgodilo.

Pred tedni so s Policijske uprave Novo mesto sporočili, da so odkrili storilce primera iz 19. avgusta, ko je pri Šmihelu vlak trčil v dva železniška tramova, ki so ju neznanci namestili na progo. Enega je ob trku odbilo, drugi se je zagozdil v prednji del vlaka in ga poškodoval. Na srečo vlak ni iztiril, štirje potniki pa so ostali nepoškodovani. Policisti so od takrat identificirali pet osumljencev – dva polnoletna in tri mladoletnike – in jih kazensko ovadili zaradi ogrožanja javnega prometa z nevarnim dejanjem.

Serija nevarnih dejanj

Generalni direktor Slovenskih železnic Dušan Mes opozarja, da so tovrstni primeri letos v skokovitem porastu. Do zdaj so jih obravnavali že 54, med njimi tudi primer pri Rakovniku, kjer so na tire položili skalo, in iztirjenje vlaka pri Vintgarju, kjer je bil prežagan varnostni zatič na kretnici.

Predstavnik infrastrukture SŽ Matjaž Kranjc je poudaril, da to ni več otroško objestništvo, temveč zavestna dejanja, ki resno ogrožajo življenja potnikov in zaposlenih. »Česa takega na železnicah ne pomnimo,« je dejal.