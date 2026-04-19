Nov napad na bankomat! V Prlekiji pustili eksploziv in zbežali, posredovati so morali bombni tehniki

Potem ko so neznanci 18. marca pri trgovini Jager v Turnišču razstrelili bankomat in pobegnili na Madžarsko in ko sta Romuna 27. marca razstrelila bankomat pri trgovini Mercator v Jurovskem Dolu, se je nekaj podobnega pripetilo v Prlekiji. To je že tretji napad na bankomat v slabem mesecu.

Pomurske policiste so včeraj ob 2.15 obvestili, da se je na bencinskem servisu Petrol v Ključarovcih pri Ljutomeru v občini Križevci nekdo spravil na bankomat. Policisti so kraj dogodka zavarovali in nekaj časa zbirali obvestila. Regionalna cesta Križevci–Ljutomer, ob kateri stoji črpalka, je bila včeraj dolgo zaprta za ves promet.

Nenavadno dogajanje na črpalki oziroma pri bankomatu naj bi opazil delavec podjetja za varovanje Sintal ter naj bi sprožil hitro ukrepanje policistov. Neznanci so zbežali s kraja, eksploziv pa je ostal nameščen na bankomatu. Po naših neuradnih, a zanesljivih podatkih se jim do denarja ni uspelo prebiti, podobno kot v dveh predhodnih napadih na severovzhodu države. »Policisti pozivamo vse, ki bi imeli kakršne koli informacije o dogodku, da nam to sporočijo na telefonsko številko 113, na najbližjo policijsko postajo ali na anonimni telefon policije 080 1200,« je v včerajšnjih jutranjih urah sporočila Suzana Rauš, tiskovna predstavnica murskosoboške policijske uprave. Ob tem nam je očividec sporočil, da so »na mestu dogodka sami specialci, ki imajo s seboj celo robota«.

Kmalu po poskusu vloma v bankomat v Jurovskem Dolu so policisti prijeli romunska državljana. FOTO: Jure Banfi

In res, dejansko so posredovali tudi bombni tehniki, saj naj bi bilo na bankomat nastavljeno eksplozivno sredstvo, ki pa ni eksplodiralo, zato so ga poskušali varno odstraniti. Vseskozi so bili v pripravljenosti tudi reševalci in gasilci.