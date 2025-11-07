Nov napad na Dolenjskem: dva Roma pretepla dijaka: »Porinila sta ga v okno, udarjala po obrazu in mu izbila zob ...«

V Kočevju je okoli devete ure prišlo do novega incidenta, v katerega sta bila vpletena dva mlada Roma. Po poročanju prič sta napadla dijaka Gimnazije in srednje šole Kočevje, ki je s sošolci čakal pred vhodom v tamkajšnji zdravstveni dom, kjer so imeli dijaki sistematski pregled.

Po besedah prič je bilo vse sprva mirno. »Pogovarjali smo se in se brigali zase, ko sta do nas pristopila dva Roma,« je povedala ena izmed dijakinj za portal Dolenjskainfo. Druga je dodala, da enega izmed napadalcev pozna še iz osnovne šole: »Bil je moj sošolec v petem razredu, star je 17 let. Drugi, nekoliko starejši, je bil tam z majhnim otrokom.«

Nato je prišlo do izbruha nasilja. »Eden od Romov je mojega sošolca vprašal, zakaj ga gleda, v naslednji sekundi pa sta ga oba napadla. Eden ga je držal za vrat, drugi ga je tepel. Porinila sta ga v okno, udarjala po obrazu in mu izbila zob. Bil je ves krvav,« so pretreseno pripovedovale sošolke napadenega dijaka.

Na kraj dogodka je kmalu po napadu prispel direktor Zdravstvenega doma Kočevje Emir Kuduzović, ki je potrdil, da se primer že obravnava. »S primerom se ukvarjajo kriminalisti, varnostna kamera na stavbi pa je dogajanje skoraj zagotovo posnela,« je pojasnil za omenjeni medij.

Po poročanju portala je napadeni dijak končal na urgenci, kjer so mu oskrbeli poškodbe. Policisti primer preiskujejo, okoliščine pa bodo znane po ogledu posnetkov in zaključeni kriminalistični preiskavi.

Za več informacij smo se obrnili na PU Novo mesto. Odgovore objavimo takoj, ko jih dobimo.