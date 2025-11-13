  • Delo d.o.o.
ŠOK NA BAVARSKEM DVORU

Nov napad z ostrim predmetom v središču prestolnice, huje poškodovan voznik avtobusa

Storilec je pobegnil, policija sprožila iskanje.
FOTO: Roman Šipić
FOTO: Roman Šipić
A. G.
 13. 11. 2025 | 17:59
 13. 11. 2025 | 18:43
1:15
A+A-

Danes okoli 17.30 je neznani moški na območju centra Ljubljane na Bavarskem dvoru z ostrim predmetom hudo poškodoval voznika avtobusa in peš pobegnil s kraja dogodka. Reševalci so poškodovanega voznika odpeljali v UKC Ljubljana.

Policisti na kraju izvajajo aktivnosti za izsleditev osumljenca, starega med 35 in 50 let, visokega približno 180 do 190 cm, svetlih las in s svetlo brado. V času napada je nosil rdečo jakno, obstaja pa možnost, da se je po dogodku preoblekel.

»Policija poziva vse, ki imate kakršne koli informacije o dogodku ali storilcu, da to nemudoma sporočite na telefonsko številko 113 ali anonimno na 080 1200. Občane opozarjamo, naj se v primeru, da osumljenca opazijo, ne izpostavljajo, temveč takoj pokličejo policijo na številko 113, saj gre glede na okoliščine za nevarno osebo,« je pojasnil Tomaž Tomaževic, predstavnik za odnose z javnostmi Policijske uprave Ljubljana.

 

napadSlovenijapolicijanasiljeLjubljananapad z nožem
ZADNJE NOVICE
18:49
Šport  |  Športni trači
JASNO IN GLASNO

Po torkovi bombi v NBA: Dončić povedal, ali si predstavlja, da bi še kdaj igral za Dallas (VIDEO)

Dallas je odpustil glavnega krivca Dončićeve menjave.
13. 11. 2025 | 18:49
18:29
Novice  |  Kronika  |  Doma
INTERVENCIJA

V okolici Kopra sta se sprla brat in sestra, nato jo je prijel za vrat

Policisti so se odzvali tudi na klic mame, ki zaradi sina in njegovega prijatelja ni mogla spati.
13. 11. 2025 | 18:29
18:14
Lifestyle  |  Stil
VINOGRADNIŠTVO

Tehnološke inovacije: spoznajte učinkovite robote za vinogradništvo (FOTO)

R.I.V.E. je ključni dogodek na italijanskem in mednarodnem področju vinogradniških sejmov; obisk tega bienalnega dogodka je bil letos za 30 odstotkov večji kot leta 2023.
Tomaž Poje13. 11. 2025 | 18:14
18:00
Lifestyle  |  Stil
ODNOSI

Najnevarnejše čustvo in načini, kako ga premagati

Začne se z vzdihom ali zavijanjem z očmi.
13. 11. 2025 | 18:00
18:00
Lifestyle  |  Astro
ASTRO

Zvezdni odsev: Luna v Devici nas vodi k introspekciji, jasnosti in poglobljenim odnosom

Introspekcija in natančnost za harmoničen dan.
13. 11. 2025 | 18:00
