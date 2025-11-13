Nov napad z ostrim predmetom v središču prestolnice, huje poškodovan voznik avtobusa

Danes okoli 17.30 je neznani moški na območju centra Ljubljane na Bavarskem dvoru z ostrim predmetom hudo poškodoval voznika avtobusa in peš pobegnil s kraja dogodka. Reševalci so poškodovanega voznika odpeljali v UKC Ljubljana.

Policisti na kraju izvajajo aktivnosti za izsleditev osumljenca, starega med 35 in 50 let, visokega približno 180 do 190 cm, svetlih las in s svetlo brado. V času napada je nosil rdečo jakno, obstaja pa možnost, da se je po dogodku preoblekel.

»Policija poziva vse, ki imate kakršne koli informacije o dogodku ali storilcu, da to nemudoma sporočite na telefonsko številko 113 ali anonimno na 080 1200. Občane opozarjamo, naj se v primeru, da osumljenca opazijo, ne izpostavljajo, temveč takoj pokličejo policijo na številko 113, saj gre glede na okoliščine za nevarno osebo,« je pojasnil Tomaž Tomaževic, predstavnik za odnose z javnostmi Policijske uprave Ljubljana.