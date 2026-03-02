Nov pogrešan! Ivana so nazadnje videli v nedeljo zvečer

Pogrešajo 73-letnega Ivana Kržana iz Maribora, ki so ga nazadnje videli v nedeljo zvečer v Mariboru. Pogrešani je običajne postave, visok 165 centimetrov, kratkih osivelih las, ima temne oči in svetlo polt. Ima sive brke in nosi očala. Oblečen je bil v črno jakno in modre jeans hlače, so sporočili s Policijske uprave Maribor.

Policisti prosijo vse, ki bi karkoli vedeli o pogrešanem, da podatke sporočijo na najbližjo policijsko postajo, pokličejo na interventno številko 113 ali anonimni telefon 080 1200.