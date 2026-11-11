Nov požar v industrijski coni, tokrat na Gorenjskem! Prebivalcem nujno opozorilo: Zaprite okna!

Na Gorenjskem je izbruhnil požar v industrijski coni na Kokrici pri Kranju. Zaradi požara so okoliške prebivalce pozvali, naj zaprejo okna.

Poveljnik poklicne gasilske enote Andraž Šifrer je za STA povedal, da je nekaj čez 19. uro zagorelo ostrešje enega od objektov v industrijski coni. Na delu je osem prostovoljnih gasilskih društev in poklicna enota Gasilsko reševalne službe Kranj. Skupaj je na terenu 48 gasilcev, je še povedal Šifrer.

Novica prihaja le nekaj dni po obsežnem požaru v industrijski coni v Logatcu, kjer so se gasilci z ognjem borili več kot en dan, pristojni pa še vedno ugotavljajo vzrok požara.

Kaj je zagorelo?

Prebivalcem na območju požara svetujejo, naj upoštevajo opozorilo o zapiranju oken in spremljajo nadaljnja navodila pristojnih služb.

PU Kranj je ob tem sporočila prve informacije: »Gorenjski policisti so bili danes nekaj minut po 19. uri obveščeni o požaru v enem izmed podjetij v industrijski coni na območju Kokrice. Interventne službe so na kraju, gasilci pa požar še gasijo. Policisti so zavarovali širše območje požara. Osebe, ki so bile v objektu so objekt tudi s pomočjo interventnih služb varno in pravočasno zapustile. Po doslej znanih podatkih ni bil nihče telesno poškodovan. Premoženjska škoda bo velika. Vzrok požara za zdaj še ni znan in bo predmet nadaljnje kriminalistično-forenzične preiskave. Kriminalisti bodo z ogledom kraja požara pričeli takoj, ko bodo vzpostavljeni ustrezni pogoji za varno delo. Policisti zbirajo obvestila o vseh okoliščinah požara in bodo o vseh ugotovitvah obvestili pristojno okrožno državno tožilstvo. Prosimo vas, da upoštevate navodila policistov ter drugih interventnih služb. Ne hodite na kraj in se ne zadržujte v bližini, da bodo interventne službe nemoteno opravile svoje delo. Prav tako naprošamo bližnje okoliške prebivalce, da naj zaradi požara in gostega dima zaprejo okna stanovanj ali hiš ter izklopijo prezračevalne naprave, dokler požar ne bo pogašen.«