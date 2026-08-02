  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
NEPRIJETNO

Nov ugriz kače pri nas: namesto za vejo je prijel kačo, posredoval tudi helikopter

Posredovali so reševalci GRS Radovljica, dežurna ekipa za reševanje v gorah z Brnika in helikopter letalske policijske enote.
Modras. Simbolična slika FOTO: Igor Modic
Modras. Simbolična slika FOTO: Igor Modic
M. J.
 2. 8. 2026 | 16:47
 2. 8. 2026 | 17:23
1:48
A+A-

Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje poroča o novem ugrizu kače v Sloveniji. Kot so zapisali, je danes ob 11.11 v bližini Blejske koče na Lipanci (občina Gorje) kača ugriznila osebo. Po njihovih informacijah je posredovalo več služb, in sicer reševalci GRS Radovljica, dežurna ekipa za reševanje v gorah z Brnika in helikopter letalske policijske enote. Oseba je bila po ugrizu prepeljana v Univerzitetni klinični center Ljubljana.

Po besedah Policijske uprave Kranj okoliščine kažejo, da je šlo za planinca, ki se je pri hoji po strmejšem delu želel oprijeti za vejo, a sledil je šok, saj to ni bila prava veja, ampak kača. Ta ga je ugriznila v prst na roki. Po besedah omenjene policijske uprave gre najverjetneje za modrasa.

Že več ugrizov letos

Letos so v Sloveniji zabeležili že več ugrizov kač. V začetku maja je denimo na Malem Vrhu v občini Žirovnica planinko ugriznil modras. Julija je kača med hojo v bližini Kocbekovega doma pod Ojstrico v prst ugriznila hrvaškega planinca, zaradi česar je moral poklicati pomoč. Reševanje je planinec posnel kar sam. V videu je videti, da je imel prst po ugrizu močno otečen. Ne dogaja se sicer pogosto, da osebe pri nas umrejo zaradi ugriza kače in tudi on ni. V Sloveniji so lani poleti po več desetletjih prvič obravnavali ugriz modrasa s smrtnim izidom. 

Zelo brani članki v zadnjem obdobju:

image_alt
Hči Janeza Drnovška razkrila: »Najhuje mi je bilo, ko je umrla mama. Tudi za rakom«

image_alt
Ekskluzivno: vojaška policija vkorakala v prostore RTV Slovenija! Imamo pojasnila, kaj se dogaja

image_alt
Breskvica odhaja k Dončiću v Ameriko!? Ponosno je razkrila vse podrobnosti ...

Spremljajte Slovenske novice kot prednostni vir na Googlu

Več iz teme

Lipancikačereševanjeugriz
ZADNJE NOVICE
18:00
Lifestyle  |  Astro
ASTRO NAPOVED MESECA

Zvezde niso tiho: avgusta prihajajo presenečenja, ki bodo nekaterim spremenila načrte

Luna in zvezde naj bi avgusta prinesle nova srečanja, pomembne odločitve in nepričakovane preobrate. Preverite, kaj naj bi čakalo vaše znamenje.
2. 8. 2026 | 18:00
18:00
Lifestyle  |  Astro
ASTRO

Zvezdni odsev: ponedeljek bo eksploziven, kriva je ognjena kombinacija Leva in Ovna

Astrološka napoved za ponedeljek, 3. avgust 2026.
Delo UI2. 8. 2026 | 18:00
17:48
Novice  |  Kronika  |  Na tujem
NEMUDOMA MOBILIZIRALI EKIPE

Huda nesreča v zraku: helikopterja med gašenjem trčila, kroži posnetek (VIDEO)

V Grčiji že več dni divjajo številni požari, ki so opustošili gozdove in kmetijske površine.
2. 8. 2026 | 17:48
17:15
Novice  |  Svet
PROMETNI KAOS NA JUGU HRVAŠKE

Prometni kaos pri sosedih Hrvatih: v kolonah čakajo več ur, domačini pomagajo z dostopom do stranišč

Po neuradnih podatkih nekateri vozniki čakajo tudi do 28 ur.
2. 8. 2026 | 17:15
17:00
Novice  |  Nedeljske novice
DOM

Na vrtu rastlinjak redno čistimo

Za številne vrtnarje je nepogrešljiv, a za bogat pridelek je treba paziti na temperaturo, vlago in svetlobo.
Mateja Florjančič2. 8. 2026 | 17:00
17:00
Bulvar  |  Suzy
POLETNI ODDIH

Maja Prašnikar razkrila, kje z družino najraje dopustuje: »Otrokoma ne bi mogla dati lepših spominov« (Suzy)

Namesto razkošnih hotelov že vrsto let izbirajo preprost kamp, kjer z družino uživajo v naravi, morju in brezskrbnih poletnih dneh.
2. 8. 2026 | 17:00

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
NATEČAJ

To so vaši najljubši kotički v Sloveniji

Vam zmanjkuje idej za izlet ali daljši oddih v Sloveniji? Preverite priporočila, tudi vi pa lahko sodelujte v žrebu za električni sup.
14. 7. 2026 | 14:39
Promo
Lifestyle  |  Izlet
NOVO LETOVIŠČE

Na Jadranu odprli enega največjih novih resortov. Poglejte, kaj vse ponuja

V Novem Vinodolskem vrata odpira Mövenpick Hotel & Residences Kvarner Bay, eden največjih turističnih projektov na hrvaški obali v zadnjih letih.
Promo Slovenske novice31. 7. 2026 | 14:42
Promo
Novice  |  Slovenija
VODENJE

Nov program za novo generacijo voditeljev

Večina vodij svojo kariero gradi na strokovnem znanju, rezultatih in bogatih izkušnjah. Prav to jim omogoči napredovanje in prevzemanje vse večje odgovornosti.
31. 7. 2026 | 08:37
Promo
Lifestyle  |  Stil
RECEPT

Čudovita, okusna in brez peke: to je sladica tega poletja (video)

Čokoladni zuccotto je elegantna italijanska sladica brez peke, pripravljena iz savoiardov, maskarponejeve kreme, temne čokolade in jagodičevja.
Odprta kuhinja29. 7. 2026 | 09:01
Logo
IZBRANO ZA VAS
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
NATEČAJ

To so vaši najljubši kotički v Sloveniji

Vam zmanjkuje idej za izlet ali daljši oddih v Sloveniji? Preverite priporočila, tudi vi pa lahko sodelujte v žrebu za električni sup.
14. 7. 2026 | 14:39
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
NOVO LETOVIŠČE

Na Jadranu odprli enega največjih novih resortov. Poglejte, kaj vse ponuja

V Novem Vinodolskem vrata odpira Mövenpick Hotel & Residences Kvarner Bay, eden največjih turističnih projektov na hrvaški obali v zadnjih letih.
Promo Slovenske novice31. 7. 2026 | 14:42
Promo
Novice  |  Slovenija
VODENJE

Nov program za novo generacijo voditeljev

Večina vodij svojo kariero gradi na strokovnem znanju, rezultatih in bogatih izkušnjah. Prav to jim omogoči napredovanje in prevzemanje vse večje odgovornosti.
31. 7. 2026 | 08:37
Promo
Lifestyle  |  Stil
RECEPT

Čudovita, okusna in brez peke: to je sladica tega poletja (video)

Čokoladni zuccotto je elegantna italijanska sladica brez peke, pripravljena iz savoiardov, maskarponejeve kreme, temne čokolade in jagodičevja.
Odprta kuhinja29. 7. 2026 | 09:01
Promo
Novice  |  Slovenija
ZA VOLANOM

Osvežitvene vožnje 2026: nova priložnost za osvežitev vozniškega znanja

Promet se nenehno spreminja, z njim pa tudi pravila, tehnologije, vozniške navade in s tem vozniški izzivi.
30. 7. 2026 | 10:57
Photo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
ODKRIVAMO SLOVENIJO

Nagradni natečaj: podarjamo električni SUP

Sodelujte v velikem nagradnem natečaju in se potegujte za privlačno poletno nagrado: električni SUP.
Delo13. 7. 2026 | 10:20
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
NOVA LINIJA

Ura, ki vas opozori, preden je prepozno: to zna nova pametna ura Samsung

Samsung že več generacij vgrajuje v svoje ure funkcije, ki telesne signale, kot so srčni utrip med spanjem, nihanje energije čez dan ali dihanje, ki se ponoči za trenutek ustavi, prevedejo v razumljiva opozorila in priporočila.
28. 7. 2026 | 13:00
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
NAKUP STANOVANJA

Nova definicija družinskega luksuza: Zakaj se vedno več družin seli bližje naravi?

Med prelaganjem vozička na stopnišču in iskanjem parkirnega mesta se v naše misli prikrade tiha, a vztrajna želja: potrebujem več prostora, naravo in svoj mir.
30. 7. 2026 | 13:16
Promo
Novice  |  Slovenija
VIDEO

Slovenske zgodbe, kjer se zaposlujejo cele družine

Ljubljanske mlekarne gradijo okolje, kjer zaposleni rastejo, soustvarjajo in usklajujejo delo z družinskim življenjem.
Promo Slovenske novice27. 7. 2026 | 14:27
Promo
Novice  |  Slovenija
KOLESARSTVO

Si upate izzvati najboljšega kolesarja na svetu? Tadej Pogačar vas vabi v Komendo

Najboljši kolesar na svetu Tadej Pogačar bo letos med 31. julijem in 2. avgustom v domači Komendi združil vrhunske športnike, rekreativce, družine in navijače.
27. 7. 2026 | 09:26
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
VIDEO

Slovenka na avstrijskem Koroškem: »Prišli smo za dve leti, ostali pa trinajst«

Selitev, ki naj bi trajala dve leti, se je spremenila v novo življenje. Danes iz avstrijske Koroške pomaga slovenskim podjetjem pri prvih korakih na tujih trgih.
Promo Slovenske novice29. 7. 2026 | 10:26
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
POLETNE DOBROTE

Jejte kot v grški taverni kar doma

Za vas smo pripravili izbor jedi, ki vas s hitro pripravo in po nizkih cenah popeljejo med grške okuse!
27. 7. 2026 | 08:44
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki