Nov ugriz kače pri nas: namesto za vejo je prijel kačo, posredoval tudi helikopter

Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje poroča o novem ugrizu kače v Sloveniji. Kot so zapisali, je danes ob 11.11 v bližini Blejske koče na Lipanci (občina Gorje) kača ugriznila osebo. Po njihovih informacijah je posredovalo več služb, in sicer reševalci GRS Radovljica, dežurna ekipa za reševanje v gorah z Brnika in helikopter letalske policijske enote. Oseba je bila po ugrizu prepeljana v Univerzitetni klinični center Ljubljana.

Po besedah Policijske uprave Kranj okoliščine kažejo, da je šlo za planinca, ki se je pri hoji po strmejšem delu želel oprijeti za vejo, a sledil je šok, saj to ni bila prava veja, ampak kača. Ta ga je ugriznila v prst na roki. Po besedah omenjene policijske uprave gre najverjetneje za modrasa.

Že več ugrizov letos

Letos so v Sloveniji zabeležili že več ugrizov kač. V začetku maja je denimo na Malem Vrhu v občini Žirovnica planinko ugriznil modras. Julija je kača med hojo v bližini Kocbekovega doma pod Ojstrico v prst ugriznila hrvaškega planinca, zaradi česar je moral poklicati pomoč. Reševanje je planinec posnel kar sam. V videu je videti, da je imel prst po ugrizu močno otečen. Ne dogaja se sicer pogosto, da osebe pri nas umrejo zaradi ugriza kače in tudi on ni. V Sloveniji so lani poleti po več desetletjih prvič obravnavali ugriz modrasa s smrtnim izidom.

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