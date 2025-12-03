Nov šok na tirih! Pri Pivki vlak povozil bika

V torek, 2. decembra, se je nekaj po 10. uri na progi med Pivko in Ilirsko Bistrico zgodil nenavaden trk. Potniški vlak je povozil mlajšega bika, ki je iz neznanega razloga pretrgal ograjo bližnjega pašnika in zašel naravnost na tire. Policisti so po ogledu potrdili, da na vlaku ni nastala materialna škoda, prav tako niso našli znakov kaznivega dejanja ali prekrška. Nesrečna žival je ušla z nadzorovanega območja – ograja je bila namreč žičnata in varovana z električnim pastirjem.

Kot smo že poročali, se letos kar vrstijo poročila o železniških nesrečah po Sloveniji. Na železniški postaji Grahovo na bohinjski progi je neznanec namerno prerezal žične mehanizme za upravljanje kretnice. Le sreča je poskrbela, da ni prišlo do katastrofe. Nadalje je na progi med Postojno in Rakekom nekdo na tire nastavil več skal, vedra, napolnjena s kamenjem, in celo lesen prag. Kdo in zakaj bi tvegal življenja nič hudega slutečih potnikov, ni jasno.

V Celju na tirih vrtna garnitura

Sredi novembra je ob 4.30 zjutraj potniški vlak v Celju trčil v predmet, ki tam nikakor ni imel česa iskati – vrtno garnituro. Kovinski stoli in druga krama se niso znašli na tirih po naključju. Nekdo jih je tja nastavil namenoma. K sreči je nastala le gmotna škoda. A številke, ki jih navajajo pri Slovenskih železnicah, so vse prej kot pomirjujoče: letos se je zgodilo že najmanj 56 podobnih incidentov, škoda pa presega dva milijona evrov.

Seznam dejanj, ob katerih človek pomisli na najslabše, ni zanemarljiv: kradli so progovne kable, na progo navlekli ovire – od prometnih znakov in železniških pragov do drevja in skal, celo žagali kretnice. Že dolgo ne gre več le za nedolžne potegavščine. V Slovenskih železnicah so jasni: ne gre za objestnost, ampak za »sabotaže, ki resno ogrožajo življenja potnikov in zaposlenih«.