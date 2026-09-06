Včeraj so imeli gorski reševalci v sončnem in toplem dnevu spet precej dela. Dežurna ekipa za reševanje v gorah z Brnika in reševalci Gorske reševalne službe Mojstrana so nekaj pred 12. uro dopoldne hiteli na pomoč pohodniku, ki ga je na planinski poti med bivakom štiri in Aljaževim domom v roko ugriznila kača.

Kot so sporočili z Uprave za zaščito in reševanje, so reševalci pohodnika oskrbeli in ga pripravili za transport s helikopterjem letalske enote policije, ta ga je prepeljala v UKC Ljubljana.

Tolminski gorski reševalci pa so včeraj popoldne reševali pohodnika, ki sta zašla na pobočju Matajurskega vrha. Našli so ju na težko dostopnem terenu ter ju s pomočjo dežurne ekipe gorske reševalne službe z Brnika in helikopterja letalske enote policije prepeljali v dolino.

Kaj storiti, če srečamo kačo?

Kače se človeku praviloma izogibajo in običajno ugriznejo, kadar se počutijo ogrožene. Zato se jim ne približujmo, jih ne prijemajmo in jih ne poskušajmo pregnati z rokami. Med hojo bodimo pozorni, kam stopamo in kam segamo z rokami. Primerna zaprta oziroma višja obutev lahko dodatno zmanjša nevarnost ugriza.

Če kača ugrizne, takoj pokličite 112

Po ugrizu naj poškodovani predvsem miruje. Odstranimo prstane, ure in drug nakit, saj lahko prizadeti ud hitro oteče. Rano lahko očistimo in sterilno prekrijemo, ud pa čim bolj mirno imobiliziramo. Nato čim prej poiščemo zdravniško pomoč oziroma pokličemo 112.

Strupa ne izsesavamo, rane ne režemo in ne izžigamo, prav tako uda ne zategujemo s tesno prevezo. Če je mogoče brez nevarnosti, lahko kačo fotografiramo z varne razdalje, nikakor pa je ne poskušamo ujeti.