  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
SRAMOTA

Nova razkritja glede škandala v Kopru! Znano, kdo je med intimnim odnosom fotografiral varovanca v domu starejših

V Deos Centru starejših Koper so potrdili, da je fotografija nastala pri njih, primer proučuje tudi policija.
V Deos Centru starejših Koper so potrdili, da je fotografija nastala pri njih, primer proučuje tudi policija. FOTO: Moni Černe
V Deos Centru starejših Koper so potrdili, da je fotografija nastala pri njih, primer proučuje tudi policija. FOTO: Moni Černe
M. U.
 20. 1. 2026 | 10:06
A+A-

Pred dnevi smo poročali, da so v Deos Centru starejših Koper za Slovenske novice potrdili, da je bila v njihovem domu posneta fotografija dveh oskrbovancev med spolnim odnosom. »Ker je zadeva še v obravnavi, dodatnih informacij glede internih postopkov trenutno ne moremo posredovati,« je ob tem sporočila njihova poslovna sekretarka Zala Sever.

Zgodilo se je novembra v nočnem času, ko naj bi ena od zaposlenih z univerzalnim ključem vstopila v sobo, skrivaj fotografirala žensko in moškega med intimnim dejanjem, nato pa sporno fotografijo delila med sodelavce in sodelavke, je prvi poročal portal Regional Obala. »V zvezi z dogodkom smo zaradi suma storitve več kaznivih dejanj podali prijavo na policijo. Informacije, za katera točno kazniva dejanja, zaradi interesa preiskave ne moremo podati,« še pojasnjujejo.

image_alt
Domnevno izživljanje nad starejšimi v domu starejših v Kopru: ujeta naj bi bila med intimnim odnosom

Deos je o zadevi obvestil tudi ministrstvo za solidarno prihodnost »Na ministrstvu smo se seznanili z navedbami o snemanju in širjenju posnetka intimnega odnosa stanovalcev doma starejših Koper. Če so navedbe resnične, gre za zavržno in nesprejemljivo dejanje, ki predstavlja hud poseg v zasebnost, dostojanstvo in spolno nedotakljivost stanovalcev, in ga kot takega najostreje obsojamo. Takoj po seznanitvi z objavo posnetka smo stopili v stik z zavodom in nemudoma preverili, kaj se je zgodilo. Od zavoda smo zahtevali pojasnila ter sprejem takojšnjih ukrepov za zaščito vpletenih stanovalcev,« so se odzvali ter navedli, da je uprava družbe ministrstvu pojasnila, da vodstvo centra do prejema novinarskih vprašanj ni bilo seznanjeno z morebitnim obstojem fotografij ali posnetkov.

Zdaj znano, kdo je med intimnim odnosom fotografiral varovanca v domu starejših

Zdaj pa Primorske novice navajajo, da so v Deos Centru starejših Koper, naredili še korak naprej pri ugotavljanju okoliščin. »Potrdimo lahko, da smo ugotovili identiteto avtorja, ki trenutno ni v delovnem procesu. Ustrezni delovnopravni postopki so v teku,« so pojasnili.

 

 

Več iz teme

Koperdomovi za starejšefotografijapolicijaDeos Centrer starejših Koper
ZADNJE NOVICE
09:45
Premium
Novice  |  Slovenija
OPAŽAJO RAZLIKE

Vse manj otrok se šola doma: k temu je precej pripomogla novela zakona

Ravnatelji opozarjajo, da pri otrocih, ki se izobražujejo na domu in niso vključeni v redni proces, ne opažajo razlik samo v znanju, ampak tudi v drugih lastnostih, ki so povezane z otrokovo starostjo.
20. 1. 2026 | 09:45
09:10
Lifestyle  |  Stil
DELOINDOM

To napako pri ogrevanju dela večina Slovencev

Ali je nočno izklapljanje ogrevanja res varčno? Energetski svetovalec razloži, kdaj se izklapljanje splača in kdaj ne.
20. 1. 2026 | 09:10
09:05
Novice  |  Kronika  |  Doma
PU MARIBOR

Prepir eskaliral: potegnil je nevaren predmet, policija ga je pridržala

Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil zaradi suma storitve kaznivega dejanja povzročitve lahke telesne poškodbe.
20. 1. 2026 | 09:05
09:00
Bulvar  |  Tuji trači
PREKINIL JE MOLK

Hude obtožbe Brooklyna Beckhama: »Ne želim sprave z družino, dovolj imam laži in nadzora.«

Po mesecih govoric o sporu med člani družine Beckham je Brooklyn vzel stvari v svoje roke in na račun slavnih staršev izrekel vrsto hudih obtožb.
20. 1. 2026 | 09:00
08:55
Šport  |  Športni trači
SLOVO

Slovensko smučanje žaluje, poslovil se je Aleš Guček

Bil je smučarski učitelj, proučevalec zgodovine smučanja, avtor številnih knjig in arhitekt.
20. 1. 2026 | 08:55
08:45
Novice  |  Slovenija
POVELIČEVANJE NACIZMA

Janša parafraziral Hitlerja, v Ljubljani vsa levica na nogah! To bodo zahtevali (VIDEO)

Shod harmonikarjev na Prešernovem trgu v Ljubljani še kar odmeva.
Mitja Urbančič20. 1. 2026 | 08:45

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
KRATKOROČNO FINANCIRANJE

Ste končno upravičeni do pravočasnega financiranja?

Leto 2026 se za slovensko podjetništvo začenja v znamenju okrevanja in novih priložnosti.
15. 1. 2026 | 08:13
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
PREZRAČEVANJE

Se res lahko sami odločimo, kakšen bo naš nevidni sostanovalec?

Prezračevalni sistemi v stanovanjih in hišah pomembno vplivajo na zdravje uporabnikov, vrednost nepremičnine in dolgoročno vzdržnost bivalnega okolja.
19. 1. 2026 | 09:48
Lifestyle  |  Izlet
LIKE 2026

Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
18. 12. 2025 | 13:01
Novice  |  Slovenija
DELOV POSLOVNI CENTER

Pred nami je prelomno leto 2026

Gradbeni sektor je eden ključnih stebrov gospodarske rasti, saj nam gradbeni projekti v času številnih izzivov pomagajo zgraditi stabilnost in prihodnost.
10. 1. 2026 | 05:00
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
KRATKOROČNO FINANCIRANJE

Ste končno upravičeni do pravočasnega financiranja?

Leto 2026 se za slovensko podjetništvo začenja v znamenju okrevanja in novih priložnosti.
15. 1. 2026 | 08:13
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
PREZRAČEVANJE

Se res lahko sami odločimo, kakšen bo naš nevidni sostanovalec?

Prezračevalni sistemi v stanovanjih in hišah pomembno vplivajo na zdravje uporabnikov, vrednost nepremičnine in dolgoročno vzdržnost bivalnega okolja.
19. 1. 2026 | 09:48
Lifestyle  |  Izlet
LIKE 2026

Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
18. 12. 2025 | 13:01
Photo
Novice  |  Slovenija
DELOV POSLOVNI CENTER

Pred nami je prelomno leto 2026

Gradbeni sektor je eden ključnih stebrov gospodarske rasti, saj nam gradbeni projekti v času številnih izzivov pomagajo zgraditi stabilnost in prihodnost.
10. 1. 2026 | 05:00
Novice  |  Slovenija
TEHNOLOŠKI VELIKANI

Se je Amerika odločila, da bo Kitajski odprla dostop?

Vodja razvoja, raziskav in inovacij v Telekom Slovenije Kristijan Melinc in podjetnik mlajše generacije Matic Mele o različnih poteh, ki vodijo v podjetništvo.
15. 1. 2026 | 15:08
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
POLETJE

Preverili smo: to so TOP grške počitniške destinacije leta 2026!

Grčija je ena najbolj priljubljenih počitniških destinacij v Evropi z več sto turističnimi območji. Kateri deli bodo v 2026 še posebej priljubljeni?
Promo Slovenske novice19. 1. 2026 | 11:42
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
FIBROMIALGIJA

Kronično stanje, ki občutno zmanjša kakovost življenja

Ste naveličani življenja v stalnih bolečinah? Ko bi se morali zjutraj zbuditi spočiti, pa vam telo ne dopušča drugega, kot da vzamete protibolečinska sredstva?
7. 1. 2025 | 10:03
Promo
Novice  |  Svet
INOVATIVNO

Koroška postaja središče razvoja

Preplet industrije, raziskav in izobraževanja pospešuje zeleni prehod in krepi tehnološko suverenost.
Promo Slovenske novice12. 1. 2026 | 14:40
Promo
Lifestyle  |  Stil
ZIMSKI FESTIVAL

Kaj se je dogajalo v zakulisju velike drame?

Zimski festival bo med 10. februarjem in 2. marcem 2026 že devetič zaznamoval kulturno dogajanje v Ljubljani.
12. 1. 2026 | 15:46
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki