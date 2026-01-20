Nova razkritja glede škandala v Kopru! Znano, kdo je med intimnim odnosom fotografiral varovanca v domu starejših

Pred dnevi smo poročali, da so v Deos Centru starejših Koper za Slovenske novice potrdili, da je bila v njihovem domu posneta fotografija dveh oskrbovancev med spolnim odnosom. »Ker je zadeva še v obravnavi, dodatnih informacij glede internih postopkov trenutno ne moremo posredovati,« je ob tem sporočila njihova poslovna sekretarka Zala Sever.

Zgodilo se je novembra v nočnem času, ko naj bi ena od zaposlenih z univerzalnim ključem vstopila v sobo, skrivaj fotografirala žensko in moškega med intimnim dejanjem, nato pa sporno fotografijo delila med sodelavce in sodelavke, je prvi poročal portal Regional Obala. »V zvezi z dogodkom smo zaradi suma storitve več kaznivih dejanj podali prijavo na policijo. Informacije, za katera točno kazniva dejanja, zaradi interesa preiskave ne moremo podati,« še pojasnjujejo.

Deos je o zadevi obvestil tudi ministrstvo za solidarno prihodnost »Na ministrstvu smo se seznanili z navedbami o snemanju in širjenju posnetka intimnega odnosa stanovalcev doma starejših Koper. Če so navedbe resnične, gre za zavržno in nesprejemljivo dejanje, ki predstavlja hud poseg v zasebnost, dostojanstvo in spolno nedotakljivost stanovalcev, in ga kot takega najostreje obsojamo. Takoj po seznanitvi z objavo posnetka smo stopili v stik z zavodom in nemudoma preverili, kaj se je zgodilo. Od zavoda smo zahtevali pojasnila ter sprejem takojšnjih ukrepov za zaščito vpletenih stanovalcev,« so se odzvali ter navedli, da je uprava družbe ministrstvu pojasnila, da vodstvo centra do prejema novinarskih vprašanj ni bilo seznanjeno z morebitnim obstojem fotografij ali posnetkov.

Zdaj znano, kdo je med intimnim odnosom fotografiral varovanca v domu starejših

Zdaj pa Primorske novice navajajo, da so v Deos Centru starejših Koper, naredili še korak naprej pri ugotavljanju okoliščin. »Potrdimo lahko, da smo ugotovili identiteto avtorja, ki trenutno ni v delovnem procesu. Ustrezni delovnopravni postopki so v teku,« so pojasnili.