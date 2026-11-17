Nova razkritja o smrti 37-letnega moškega med policijskim postopkom na Čopovi ulici v Ljubljani. Notranje ministrstvo pod vodstvom Francija Matoza je kazensko ovadilo nekdanjega generalnega direktorja policije Damjana Petriča. Očitajo mu, da je predolgo odlašal z disciplinskimi postopki proti šestim policistom, ki so sodelovali v usodni intervenciji. Ti so nazadnje zastarali, policisti pa kljub vloženi obtožnici po poročanju 24ur.com še vedno opravljajo svoje delo.

Po smrti 37-letnega Armina Đutovića, ki je decembra 2024 umrl po policijskem postopku na Čopovi ulici v Ljubljani, se tako odpira novo poglavje. Kot poroča 24ur.com, je ministrstvo za notranje zadeve (MNZ) konec letošnjega oktobra na Specializirano državno tožilstvo podalo kazensko ovadbo zoper nekdanjega generalnega direktorja policije Damjana Petriča. Sumi ga nevestnega dela v službi, saj naj bi vodstvo policije predolgo čakalo z uvedbo disciplinskih postopkov proti šestim policistom, vpletenim v dogodek.

Poklukar zahteval ukrepanje, a se ni zgodilo nič

Iz kazenske ovadbe, ki so jo neuradno pridobili, izhaja, da je že oktobra 2025 takratni notranji minister Boštjan Poklukar od Petriča zahteval, naj policija ugotovi odgovornost vpletenih policistov in izvede ustrezne delovnopravne postopke. Toda tri mesece pozneje disciplinskih postopkov še vedno niso uvedli. Petrič je disciplinske postopke proti šestim policistom, zoper katere je tožilstvo vložilo obtožnico, uvedel šele 14. aprila letos. Od usodnega dogodka je takrat minilo že skoraj leto in pol.

Ko so končno ukrepali, je bilo prepozno

Sledil je preobrat, ki odpira resna vprašanja o ravnanju vodstva policije.

Pristojni organ je namreč 15. junija disciplinske postopke ustavil, ker so očitane disciplinske kršitve zastarale. To pomeni, da zaradi poteka zakonsko določenega časa policija v teh postopkih ni mogla več odločati o disciplinski odgovornosti vpletenih policistov oziroma jim izreči morebitnih disciplinskih sankcij. Prav to je eden ključnih očitkov v kazenski ovadbi zoper Petriča. Ta je očitke o zavlačevanju že septembra zavrnil.

Šest policistov še vedno opravlja policijske naloge

Nekdanji vršilec dolžnosti generalnega direktorja policije Boštjan Lindav je že pred časom opozoril, da ima prvi mož policije pristojnosti za začasno odstranitev policista z dela, če ta prekorači svoja pooblastila.

Po poročanju 24ur.com vseh šest policistov, proti katerim je vložena obtožnica, še vedno opravlja policijske naloge. Nekateri naj bi pri delu še vedno uporabljali tudi prisilna sredstva. Petrič je medtem še vedno zaposlen na visokem položaju v policiji.