Nova smrt na slovenskih cestah: pri Laškem umrl 23-letni voznik

Sinoči ob 21.50 se je na regionalni cesti v naselju Debro v občini Laško zgodila huda prometna nesreča, v kateri sta trčili dve osebni vozili. Na kraj so odhiteli gasilci PGD Laško, ki so zavarovali območje nesreče, odklopili akumulatorja na vozilih ter do prihoda reševalcev nujne medicinske pomoči začeli izvajati temeljne postopke oživljanja neodzivne osebe. Reševalci so oživljanje nadaljevali, vendar je 23-letni voznik kljub prizadevanjem umrl na kraju nesreče.

Na Policijski upravi Celje so pojasnili, da je nesrečo povzročil voznik osebnega vozila, ki je z dovozne ceste zavil levo proti Laškemu. V tistem trenutku je iz smeri Celja pripeljal 23-letni voznik osebnega avtomobila, ki je skušal trčenje preprečiti, vendar je kljub temu trčil v zadnji desni del vozila povzročitelja. Njegovo vozilo je nato odbilo z vozišča, kjer je trčilo v drevo.

Povzročitelj v nesreči ni bil poškodovan. Policisti ga bodo zaradi suma storitve kaznivega dejanja povzročitve prometne nesreče iz malomarnosti kazensko ovadili.

Regionalna cesta je bila zaradi ogleda kraja nesreče začasno zaprta za ves promet. Po končanem ogledu so gasilci posuli razlite motorne tekočine, očistili vozišče in pomagali vlečni službi pri odstranitvi poškodovanih vozil.

To je že tretja smrtna žrtev na slovenskih cestah v tem tednu in deseta letos na območju Policijske uprave Celje. V ponedeljek je Slovenijo pretresla huda prometna nesreča na Kočevskem, v kateri sta umrla mlada voznik in voznica. V enakem obdobju lani je na območju PU Celje v prometnih nesrečah življenje izgubilo sedem ljudi.