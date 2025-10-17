Nova spletna goljufija: občan čez noč ostal brez 3121 evrov

V sredo so policisti Policijske postaje (PP) Nova Gorica na Goriškem obravnavali kaznivo dejanje goljufije, v kateri je bila oškodovana fizična oseba.

Neznani storilec je dan prej poklical oškodovanca in ga zavzeto prepričeval, da mora obnoviti račun za kriptovalute, na katerega da mu bo nakazan določen znesek, ob tem je nepridiprav od oškodovanca zahteval še dostop do spletne banke. Moškega je nekako uspel prepričati v resničnost njegovih besed, občan je sledil navodilom in si na telefon naložil aplikacijo, preko katere se je zlikovec pozneje uspel povezati v spletno banko oškodovanca.

»Oškodovanec je naslednjega dne ugotovil, da je z njegovega transakcijskega računa izginilo 3121 evrov, denar je bil prenakazan v različne transakcijske račune v Sloveniji. Oškodovanec je takoj preklical bančno kartico in račun ter o tem obvestil banko. Policija okoliščine spletne goljufije še preiskuje,« so sporočili s Policijske uprave (PU) Nova Gorica.

Policija v zadnjem obdobju obravnava večje število različnih spletnih goljufij. Internet je postal neznansko privlačen za spletne kriminalce, opozarjajo policisti.

»Napadalci z umetelnimi zvijačami in obljubami iz vas izžamejo denar ali pridobijo dragoceno finančno informacijo. Spletni kriminalci so tudi čedalje bolj inovativni in jih je vse težje odkriti. Sodobni spletni prevaranti bodo storili vse, da se dokopljejo do vašega denarja in/ali vaših bančnih podatkov, pri tem pa so se pripravljeni vživeti v najrazličnejše vloge,« dodajajo na Policiji, kjer državljanom ponovno polagajo na srce, naj prevarantom ne zaupajo, nikomur pa nikoli ne posredujejo kakršnih koli osebnih in občutljivih informacij, prav tako naj na svoje elektronske naprave ne nameščajo aplikacij ali programov, ki jih ne poznajo.