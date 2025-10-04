Nova tragedija na naših cestah, z avtomobilom zgrmel v globino

Policijska uprava Celje poroča o hudi prometni nesreči, v kateri je umrl 44-letni voznik osebnega avtomobila. Policijska uprava je bila o tej prometni nesreči obveščena danes okrog 8.45.

Kot so zapisali v sporočilu, je do prometne nesreče prišlo, ko je voznik vozil iz smeri Mute proti Mlakam ter v desnem nepreglednem ovinku zapeljal naravnost, nato pa se je po strmi nabrežini prevrnil in zgrmel približno dvajset metrov v globino.

Poškodbe so bile pri tem tako hude, da nesreče žal ni preživel.

