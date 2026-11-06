Nove informacije o drami, v kateri je bil ustreljen policist

Še vsaj do 11. decembra ostaja v priporu zaradi ponovitvene nevarnosti 21-letni Kranjčan Martin Alič, kličejo ga Martič, ki je 11. septembra ogrozil življenje policista in posledično zaradi iskanja orožja (našli so ga naslednjega dne) povzročil prometni kaos v Ljubljani in njeni okolici. Predvsem v smeri proti Gorenjski.

Na ljubljanskem okrožnem sodišču so nam pojasnili, da je zoper njega »preiskava v teku« in da so mu podaljšali pripor za obdobje dveh mesecev. Torej do 11. decembra. Če bo vse to, kar mu doslej očita tožilstvo, tudi po sodni preiskavi ostalo v obtožnici, na sojenju pa bi ga spoznali za krivega, mu več let za rešetkami nikakor ne uide.

Glavni očitek tožilstva je poskus umora policista. Sledi napad na uradno osebo, ko ta opravlja naloge varnosti. Zadnji očitek je odvzem motornega vozila.

Na ljubljanskem tožilstvu so nam pojasnili, da je pristojna državna tožilka na sodišče vložila zahtevo za preiskavo zoper njega zaradi kaznivih dejanj poskusa umora, kaznivega dejanja napada na uradno osebo, ko opravlja naloge varnosti, ter odvzema motornega vozila. »Državna tožilka je sodišču predlagala tudi odreditev pripora, pri čemer je ta bil odrejen,« so sklenili.

Na družbenih omrežjih se je kot požar razširil videoposnetek divjega bega 21-letnega voznika. FOTO: Instagram

Druga točka prvega odstavka 116. člena Kazenskega zakonika (KZ-1) govori o umoru »zaradi ukrepanja pri uradnih dejanjih varovanja javne varnosti ali v predkazenskem postopku ali zaradi odločitev državnih tožilcev ali zaradi postopka in odločitev sodnikov ali zaradi ovadbe ali pričanja v sodnem postopku«. Zagrožena kazen je najmanj 15 let zapora. Ker gre za poskus, se storilec lahko kaznuje tudi mileje. Zaradi napada na uradno osebo, ko opravlja naloge varnosti, storilcu grozi od šestih mesecev do petih let zapora. Z zaporom do dveh let pa se kaznuje tistega, ki »vzame tuje motorno vozilo z namenom, da ga protipravno uporabi za vožnjo«.

11. SEPTEMBRA se je zgodilo.

Ustrelil ga je v roko

Drama se je začela pri izvozu Šmartno, ko sta prometna policista ustavila 21-letnega slovenskega državljana z zmečkanim audijem (po spletu je že krožil posnetek, kako se z njim pelje skozi šentviški predor). Mladenič je že dan prej na Viču trčil v parkirano vozilo in odklonil preizkus za droge, naslednje jutro pa je na ljubljanski obvoznici povzročil novo nesrečo in z dvignjenim pokrovom motorja nadaljeval vožnjo po avtocesti.

Ko sta ga policista ustavila, je osumljeni nenadoma napadel izkušenega policista z več kot 30-letnim stažem, mu v prerivanju odvzel službeno pištolo ter ga z njo ustrelil v komolec. Ranjenemu policistu so na kraju dogodka pomagali uslužbenci Darsa, njegovo življenje ni bilo v nevarnosti.

Odsek gorenjske avtoceste je bil več ur zaprt. FOTO: Dejan Javornik

Po napadu je 21-letnik ukradel policijski avto in z njim oddrvel proti Gorenjski. V obsežno lovsko akcijo so se vključile številne patrulje, policijski helikopter in specialna enota. Ubežnika so obkolili ter prijeli v središču Radovljice v bližini šole in vrtca, kjer so se med ukrepanjem specialcev zaprli v učilnice.

Osumljeni v preteklosti ni bil obravnavan zaradi nasilnih kaznivih dejanj, motiv za izjemno nevarno ravnanje pa še vedno ni znan. Pot v Radovljico, kjer se je končal filmski lov nanj, naj po naših virih ne bi bila naključna. Od tam naj bi bilo namreč njegovo dekle.