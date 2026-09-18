Nove informacije o incidentu, v katerem je krava napadla starejšega občana

V Galiciji, na območju Upravne enote Žalec, smo obravnavali nesrečo pri delu, so včeraj sporočili s celjske policijske uprave. Kot so pojasnili, je pri vsakodnevnih opravilih na pašniku 74-letnega lastnika pašnika krava zbila na tla in ga poteptala. Poškodovanega je našla soseda ter nemudoma poklicala reševalce. S helikopterjem so ga odpeljali v mariborski klinični center, tam je bilo ugotovljeno, da je utrpel hujše poškodbe, so še sporočili s policije.

Krava se je nahajala zunaj pašnika, občan pa jo je želel spraviti nazaj.

Z Gasilske zveze Žalec so pojasnili, da so gasilce PGD Velika Pirešica v sredo nekaj po 14. ur aktivirali zaradi zavarovanja kraja pristanka helikopterja v Galiciji. »Po do zdaj zbranih informacijah je starejšega občana pri pregledu pašnika napadla krava in ga huje poškodovala. Krava se je nahajala zunaj pašnika, občan pa jo je želel spraviti nazaj, pri čemer je prišlo do napada. Gasilci PGD Velika Pirešica so poskrbeli za zavarovanje območja ter pripravili varen prostor za pristanek helikopterja, ki je bil potreben za nudenje zdravniške pomoči poškodovanemu občanu,« so sporočili iz GZ Žalec.